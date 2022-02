La France retrouve l’Irlande samedi, c’est le duel au sommet de ce 6 nations ?

C’est excitant. Avec ce qu’ont montré les deux équipes, avec en point d’orgue les victoires contre les Blacks, ça les a mis en position de favoris. L’équipe de France est performante depuis un an et les Irlandais ont impressionné lors de la première journée sur le contenu. On se dit que ça peut être la finale avant l’heure, même si c’est encore tôt dans le Tournoi, qu’il peut y avoir un réveil des Anglais et qu’on pourra aussi compter sur les Écossais. Dès ce week-end, ce sera décisif pour le titre final.

L’entrée en matière un peu poussive des Bleus contre l’Italie change-t-elle quelque chose ?

Je n’y accorde pas trop d’importance. L’équipe de France a eu une préparation un peu différente. Beaucoup de joueurs manquaient de rythme puisqu’ils n’avaient pas trop joué entre les Covid, les annulations, etc. Contre l’Italie, ça manquait un peu de repère et de niveau physique. Il y a eu des conditions climatiques différentes aussi et c’est vrai qu’on a eu un peu de mal sur le début du match, après ça a été un match plus maîtrisé.

L’Irlande a démarré très fort de son côté…

Les Gallois n’ont pas non-plus été très bons donc il faut peut-être aussi tempérer la performance des Irlandais. Je pense qu’on sera au niveau de l’Irlande et que l’équipe de France a tout le potentiel pour les battre.

Vous pensez les Bleus capables de l’emporter et de prendre une option sur le gain du tournoi ?

C’est sûr, mais il reste des matchs à jouer encore. De battre les Irlandais à la maison, c’est mettre une option sur le gain final du Tournoi, c’est évident. Même si c’est quasiment des petites finales à chaque fois. Les déplacements en Écosse et au pays de Galles seront loin d’être faciles et il faudra battre les Anglais à la fin. Il faut battre tout le monde, surtout les Irlandais qui font figure de favoris comme nous.

Avec les titularisations de Moefana et Cros, le point est mis sur la densité lors de ce match ?

Ça va être un combat de patience. Il va falloir être bon aux plaquages et être très disciplinés, ce qui était un peu le point faible de la première mi-temps contre l’Italie. Les Irlandais portent beaucoup le ballon sur des longs temps de jeu donc des profils comme celui de François Cros, un plaqueur-gratteur, peuvent être intéressants et complémentaire à une stratégie différente que contre l’Italie avec Dylan Cretin. Quant à Moefana, il est dans un registre qui regroupe l'explosivité et la puissance comme Jonathan Danty donc c’est complémentaire avec Gaël Fickou.

Jouer contre l’Irlande, c’est forcément des bons souvenirs pour vous ?

Oui, moi ça s’est toujours assez bien passé contre l’Irlande en termes de victoires et d’essais. Ce sont des matchs où il y a des opportunités parce que ça joue beaucoup. Ce sont des équipes qui craquent parfois car elles laissent beaucoup d’énergie dans le jeu. Il y a souvent eu une mi-temps pour chacun car ils ont aussi cette capacité à ne rien lâcher. En tout cas pour moi, c’était comme ça. Donc j’ai plutôt des bons souvenirs contre eux.

On parle aussi évidemment de cet essai à Croke Park en 2007 !

Bien sûr. Le fait de marquer et de gagner dans les dernières secondes, ça rajoute de l’émotion. Pour moi, c’était un tournant de ma carrière parce que c’était un moment où j’avais loupé la Coupe du Monde 2003 et j’ambitionnais de faire la Coupe du Monde 2007. Il y avait pas mal de concurrence donc c’était important de faire un match réussi.

C’est cet essai qui vous a permis de disputer la coupe du monde 2007 ?

Oui, je pense. C’est ce qui me stabilise dans le groupe de l’équipe de France et m’envoie à la Coupe du Monde. Parce qu’après, j’enchaîne tout le Tournoi et ça se passe plutôt pas mal.

L’ambiance de Croke Park était en plus particulière ?

C’était dingue. Absolument hallucinant. Il y avait une émotion particulière parce que c’était la première fois que l’Irlande jouait à Croke Park puisqu’il était interdit de faire des sports anglais là-bas. Mais il y avait des travaux à Lansdowne Road. L’émotion était particulière par rapport au massacre qu’il y avait eu avant (en 1920, un massacre avait eu lieu pendant un match de football, faisant 14 morts, NDLR). Ça a été un moment absolument merveilleux avec les hymnes, les chants, et on a eu la chance de gagner en plus. Mais le poids de l’histoire avait pesé sur cette rencontre tout au long de la semaine.

Vous racontez avoir pleuré sur l’hymne irlandais ?

Oui, c’était a capela et il y avait vraiment quelque chose de beau, d’intense. Et moi, je pense que ça m’a fait remonter des choses. J’avais un peu de pression, il y avait beaucoup de choses importantes dans ce match. J’ai toujours été sensible aux hymnes, mais là, a capela, devant 81 000 personnes… C’est des moments où on a le temps de réfléchir à plein de choses.

Ce jour-là, vous êtes élu homme du match et quelques semaines après, vous gagnez le Tournoi !

C’était un moment important pour moi d’être homme du match. On avait fait un gros match, on avait été chercher la victoire et derrière, ça nous a amené le capital confiance pour gagner le Tournoi. Ça a été bénéfique pour tout le monde.

Et l’année suivante, vous marquez un triple face à ces mêmes irlandais

On fait une super première mi-temps, où tout nous réussit et où je marque un triplé. Et après, la deuxième mi-temps était beaucoup plus dure ! On avait subi et on n’avait pas gagné si largement que ça. Mais marquer trois essais en une mi-temps, je ne sais pas si ça m’était déjà arrivé mais j’avais l’impression d’être sur un petit nuage.

Tournoi des 6 Nations - Vincent Clerc (XV de France) a inscrit un triplé contre l'Irlande en 2008Icon Sport

Gabin Villière en a inscrit un la semaine dernière, il peut le refaire ce week-end ?

Pourquoi pas ! Il est en forme, en confiance. Pourquoi ne pas réitérer ?

Pour finir, un prono pour samedi ?

Le jeu sera différent selon la météo (il réfléchit). J’espère qu’on va gagner avec huit points d’avance.