Toulouse réunit les frères Arnold, Bayonne boucle son recrutement... Les 5 infos de ce vendredi

Avec le retour de Richie, Toulouse réunit les frères Arnold

Comme pressenti depuis quelques semaines, le Stade toulousain a officialisé la signature du deuxième ligne australien Richie Arnold. Le joueur de 28 ans était déjà passé par Toulouse pendant un an et demi avant de rejoindre le Japon. Il avait d'ailleurs été un homme important dans la conquête du 20e Brennus de l'histoire du club. Il retrouvera dans la Ville Rose son frère jumeau Rory, qui avait rejoint le Stade après la Coupe du monde, et ce pour une durée de trois saisons. Les deux frères de 2,08 m vont ainsi pouvoir évoluer ensemble sous le même maillot, eux qui n'avaient pu réaliser ce rêve qu'une seule fois avec les Brumbies.

Izaia Perese clôt le recrutement de l'Aviron

L'Aviron Bayonnais a annoncé l'arrivée du centre ou ailier australien Izaia Perese (23 ans), qui évolue depuis deux saisons aux Broncos en NRL. Grand espoir du rugby à XIII, il a avait pourtant commencé par le XV. International U20 avec l'Australie, il avait joué avec les Reds deux saisons de Super Rugby, marquant quatre essais pour la franchise du Queensland. Après une première saison timide avec les Broncos, il s'était fait suspendre par son équipe en février dernier pour avoir été arrêté en possession de drogue. Ayant fait le choix de l'exil, cet espoir du rugby australien vient donc clôturer le recrutement bayonnais pour la saison prochaine.

Le Super Rugby australien réfléchit à tester les "règles covid-19"

A l’image de ce que les Néo-Zélandais ont organisé sous la forme d’un Super Rugby national, les Australiens s’apprêtent à lancer leur propre compétition de Super Rugby entre les quatre équipes australiennes de Super Rugby que sont les Brumbies, les Waratahs, les Reds et les Rebels auxquelles s’ajouterait la Western Force. Rugby Australia, la fédération australienne, envisage de tester les nouvelles "règles covid-19", publiées par World Rugby ce jeudi, pour cette compétition.

Tcheishvili (Montpellier) prêté à Biarritz

Le président du BO Jean-Baptiste Aldigé a annoncé l'arrivée sous forme de prêt du pilier gauche montpelliérain Ushangi Tcheishvili (22 ans). Le solide géorgien (1,78 m, 103 kg), arrivé au centre de formation du MHR en 2016 et international U20, a joué 8 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Il cherchera à grapiller du temps de jeu en descendant d'un échelon au Pays basque.

Murray nouveau coach de San Diego

L'ancien deuxième ligne écossais Scott Murray (87 sélections) a été nommé coentraîneur en chef de la franchise de Major League américaine du San Diego Legion. Murray est bien connu du public français puisqu’il est passé par Montauban, Castres et le Stade montois en tant que joueur et qu’il avait entraîné les avants du Stade montois de fin 2012 à 2014. Il rejoint à San Diego, Zack Test, l’ancien international américain qui s’occupera, lui, plus particulièrement des trois-quarts.