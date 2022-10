Son retour à Clermont

"C'est particulier, c'est mon ancien club. Celui qui m'a formé. En rentrant sur le stade avant le match, je commençais à avoir une petite pression au niveau du thorax... J'ai vécu plein de choses ici ! Après voilà, ce sont mes adversaires maintenant."

Les circonstances de son départ

"Je pense que tout est oublié des deux côtés. On s'est expliqué avant de partir avec le président et les coachs. Maintenant, je suis très bien à Bordeaux. Dans une carrière, il faut parfois changer d'horizon et pour le moment, ça marche plutôt bien."

Sa non-sélection pour la tournée de novembre

"Mes objectifs pour venir à Bordeaux, c'était surtout de m'imposer dans le club. L'équipe de France passe en second plan pour l'instant. Et quand je serai bien, que j'enchaînerai les gros matchs, là je pourrais penser à l'équipe de France. Forcément, ça fait un peu mal au cœur de ne pas y être mais ça m'a mis un petit électrochoc pour bosser un peu plus."

Propos recueillis par Clément Labonne