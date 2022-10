Comment analysez-vous cette victoire ?

Cela s'est décanté sur la deuxième mi-temps car, sur la première, c'était difficile. On a marqué deux fois en contre mais on a pu s'appuyer sur une très bonne défense tout au long du match. Nous avons été souvent chahutés en touche, notamment par Abadie qui a contré beaucoup de ballons, et ça a donc été compliqué. On s'est fait un peu ch... sur les lancements en première période. Ce qui nous a permis de mettre des points et de revenir à 14-0 à la pause, c'est notre sérieux en défense. La deuxième mi-temps a été davantage en notre faveur.

Pourquoi ?

Le banc a beaucoup apporté et les Brivistes, en étant menés 14-0, étaient obligés de se découvrir et de marquer. On en a profité pour mettre notre jeu en place.

Regrettez-vous d'avoir encaissé cet essai à la fin ?

Oui, un peu. C'est dommage et ça aurait été top de repartir en n'ayant pris aucun point.

On ne vous a jamais vraiment senti en danger sur ce match...

Je me rappelle de la première séquence, sur laquelle ils tiennent le ballon deux minutes. Cela s'est fini par une pénalité pour nous mais ils avaient attaqué ce match pied au plancher. En première mi-temps, les Brivistes ont eu beaucoup de munitions. Mais notre rigueur défensive nous a permis de gagner. Même si le score est lourd, ce ne fut pas simple.

Mais vous avez transformé des miettes en points...

C'est notre jeu. On parle souvent de l'attaque du Stade toulousain mais ça part très fréquemment d'une bonne défense. Puis, des mecs comme Toto (Dupont), Thomas (Ramos) ou Matthis (Lebel) peuvent mettre les cannes sur des ballons de récupération et aller au bout.

Vous possédez d'ailleurs la meilleure défense du Top 14. La conserver est-il un objectif ?

On se fixe des objectifs chaque semaine et ça en fait partie. Que soit Laurent (Thuéry, entraîneur de la défense, NDLR) ou nous joueurs, on a envie d'avoir une défense efficace. Ce sera décisif sur les gros matchs, notamment en Coupe d'Europe. Il faut s'appuyer dessus.

Six victoires en sept journées, quatre bonus offensifs, ce début de saison est-il parfait ?

C'est bien, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais j'ai encore deux ou trois souvenirs de l'an dernier, où c'était pareil. Puis il ne s'est rien passé à la fin. Donc on va essayer de rester sérieux jusqu'au bout.

La leçon de Pau a-t-elle été bien retenue ?

De temps en temps, ça fait du bien de prendre une baffe dans la gueule (sourire).