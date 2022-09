Sorti blessé après une lésion du ligament interne du genou gauche en juin dernier lors du match contre La Rochelle, remporté par les Toulousains (33-28), François Cros et le staff des Rouge et Noir avaient fait le choix de ne pas passer par la case opération. Après dix semaines d’absence il a repris l'entraînement normalement ce vendredi et pourrait retrouver le Top 14 dans les jours à venir.