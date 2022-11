On a d’abord eu le droit à un long round d’observation en début de match. Imprécises, les deux équipes gâchent, peut-être ralenties par l’enjeu de ce match. Pau se montre tout de même plus entreprenant, mais après un essai refusé à Ikpefan, c’est finalement Thomas Laranjeira qui ouvrira le score à la 18e minute. C’est alors qu’arrive le déclic palois puisque trois minutes plus tard, la ligne arrière béarnaise trouve le décalage : Henry joue juste pour Maddocks qui déborde et sert Gailleton en bout de ligne (21e).

Henry loupe la transformation, mais se rattrape cinq minutes plus tard. Cette fois-ci, c’est Daubagna qui plonge dans l’en-but. Après un superbe contre des Palois, impulsés par ses fusées, Laporte et Maddocks, Joseph est au relais et joue parfaitement le 2 contre 1 avec son demi de mêlée. Henry transforme et ça fait 12-3 pour Pau à la demi-heure de jeu. On pense alors la machine béarnaise lancée, mais le score ne bougera plus jusqu’à la pause.

Un bonus offensif crucial

Au retour des vestiaires, Brive, pourtant en infériorité numérique après le carton jaune de Jurand, domine et ne laisse pas Pau s’envoler au score. Malheureusement les attaques des Brivistes sont peu concluantes, alors on s’en remet à la botte de Laranjeira qui inscrit trois nouveaux points. Brive recolle : 12-6, il reste 20 minutes de jeu.

Mais voilà, la Section Paloise a juste laissé passer la tempête et remet la main sur le match. C’est d’abord l’inévitable Henry qui rajoute trois points à la 70e minute. Brive n'est alors toujours pas dans les clous du bonus défensif, alors qu'il manque un essai aux Palois pour le bonus offensif. C’est quitte ou double…

C’est finalement l’homme le plus en vue de la rencontre, l’arrière palois Jack Maddocks qui viendra achever les Brivistes. Bien arrivé dans la ligne, Roudil résiste à deux plaquages et joue parfaitement son 2 contre 1 avec Maddocks qui met les cannes pour marquer le troisième essai béarnais signe de bonus offensif. Henry transforme, le score est lourd pour Brive, 22-6 au coup de sifflet final.

Accrocheurs mais toujours perdants, les matchs se suivent et se ressemblent pour les Corréziens qui subissent une sixième défaite d’affilée. Avec la victoire de Perpignan contre Bordeaux (23-20) dans le même temps, Brive est désormais seul à la dernière place du Top 14. Pau de son côté rejoint le ventre mou et prend 6 points d’avance sur la zone rouge.