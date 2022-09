La nouvelle que tout le monde craignait est tombée ce mardi matin : Arthur Vincent va être éloigné des terrains une grande partie de la saison, si ce n'est la totalité. "À la suite de sa sortie lors de la rencontre contre Brive le 17 septembre dernier, Arthur avait passé des examens au niveau de son genou qui se voulaient rassurants, explique le MHR dans un communiqué. Malheureusement, dans les suites du bilan, il a bénéficié d’une arthroscopie ce lundi, qui a révélé un diagnostic plus sévère avec une lésion partielle du ligament croisé antérieur. Un gros coup dur pour Arthur, qui restera donc éloigné des terrains plusieurs mois. Nous lui témoignons tout notre soutien et lui souhaitons un bon rétablissement."

Course contre-la-montre

Pour le centre de 22 ans, la blessure est d'autant plus dure à vivre qu'il s'agit d'une rechute. Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre 2021 et revenu à la 26e journée de la saison passée, ce qui lui avait permis d'être un acteur décisif du titre de champion de France, l'Héraultais va donc devoir se relever de ce nouveau coup dur. Dès à présent, il est lancé dans une nouvelle course contre-la-montre avec un objectif majeur : être compétitif pour le début de la préparation à la Coupe du monde 2023. En attendant, le MHR et le XV de France vont devoir se passer des services du polyvalent trois-quarts aux 14 sélections. Sa participation à la tournée de novembre et au Tournoi des 6 Nations n'est notamment plus envisageable. Après Vakatawa, les Bleus perdent une autre de leurs solutions préférentielles au coeur du jeu.