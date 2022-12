Le succès de la saison passée est notable ! À l’occasion du Boxing Day 2021, la LNR et les clubs du Top 14 avaient permis de financer plus de 90 000 repas. L’initiative est donc renouvelée cette saison, à l’occasion de la 13e journée (22, 23, 24 décembre prochains).

D’une part, la LNR va offrir l’équivalent de 40 000 repas aux Restos du Coeur. D’autre part, l’association va bénéficier d’une couverture médiatique rare avec les clubs et les joueurs de l’élite, qui appelleront au don.

Ces mêmes joueurs vont porter des maillots collector et jouer avec un ballon spécial à cette occasion. Ceux-ci seront vendus aux enchères "pour récolter des fonds pour l’association et soutenir ces actions".

Enfin, un match des mascottes aura lieu entre les différents représentants des clubs, et ce à la mi-temps du derby entre le Racing 92 et le Stade français le dimanche 24 décembre.

Dans un communiqué publié ce mercredi, René Bouscatel, président de la Ligue, exprime ceci : "Nous sommes très fiers de soutenir pour la seconde année consécutive les Restos du Cœur à l’occasion du Boxing Day, la grande fête du rugby, de la solidarité et du vivre ensemble. Des valeurs chères à notre sport et aux Restos qui apportent leur aide et leur assistance aux personnes les plus démunies, notamment les enfants dans cette période de fêtes. Le Boxing Day est une formidable occasion pour les clubs du TOP 14 de montrer ce que le rugby a de meilleur : l’engagement, le collectif et beaucoup de cœur."