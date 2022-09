Les tops

Enzo Benmegal

Les supporters la moins avertis du Racing auront probablement cru pendant 80 minutes que Teddy Thomas n’avait finalement pas quitté les Hauts-de-Seine ! En effet, au-delà d’un look assez proche de celui qu’arborait l’ailier international voilà quelques mois encore, l’espoir Enzo Benmegal s’est surtout signalé par des inspirations offensives tranchantes que n’aurait sûrement pas renié son prédécesseur. Le jeune francilien s’avéra ainsi décisif sur le premier essai de Diallo, en signant une longue percée au soutien de Kamikamika puis en délivrant la dernière passe, mais surtout sur l’action de la victoire, où il n’hésita pas à défier sur les cannes son vis-à-vis Antoine Zeghdar pour lui prendre l’extérieur, initiant en solitaire la contre-attaque qui aboutir à l’essai victorieux de Klemenczak. Une première sidérante, qui en appelle beaucoup d’autres !

Cedate Gomes Sa

Souvent critiqué pour sa tenue de mêlée, le pilier droit international a livre une prestation très correcte dans ce secteur, poussant à deux reprises à la faute son vis-à-vis Waya De Benedittis. Une efficacité dans les tâches obscures qui ne fut pas au détriment de son point fort du jeu ballon en main, Gomes Sa s’offrant même un essai en forme d’exploit individuel, en rattrapant un coup que toute l’Arena pensait perdu après une mauvaise passe de Russell, qui le vit échapper au plaquage de Delaporte pour percer sur une dizaine de mètres avant de s’offrir un plongeon à la Chris Ashton.

Santiago Arata

Côté castrais, on aurait pu souligner la sérénité de Dumora, ou les promesses de Louis Le Brun à l’ouverture. Mais c’est évidemment le demi de mêlée Santiago Arata qui a attiré la lumière, en signant une performance « duponesque » dans la lignée de sa demi-finale contre Toulouse. Létal en défense (en témoigne sa double intervention de la 3e où il désintégra la charnière du racing à lui seul), il s’est aussi signalé ballon en main par deux percées immenses à la 18e puis à la 68e, malheureusement non conclues faite d’un soutien assez prompt de la part de ses partenaires.

Les flops

Gaëtan Barlot

Certes, la touche castraise n’en est pas à ses premières difficultés, et il faudrait être bien peu avisé des choses du rugby pour faire peser l’entière responsabilité des maux d’un alignement sur le seul lanceur. Reste qu’il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que certains lancers de Gaëtan Barlot ne se sont pas avérés d’une folle précision, parfaitement lus le reste du temps par un Cameron Woki qui a déjà pesé de tout son poids dans la touche francilienne.

Henry Chavancy

Pour la 350e de son trois-quarts centre historique, le Racing avait mis les petits plats dans les grands, en laissant Henry Chavancy entrer seul sur la pelouse sous les yeux de sa famille. Un beau moment qui tourna malheureusement court, puisque le capitaine des ciel et blanc dut quitter ses troupes dès la 23e minute, victime d’une torsion à un genou. Dommage, tant le bonhomme ne méritait pas ça...

Nolann Le Garrec

Si le jeune demi de mêlée du Racing est plutôt bien entré dans son match après une pénalité lointaine réussie, il a par la suite souffert dans son mano à mano avec l’Uruguayen Santiago Arata. Malmené sous le renvoi suivant par son vis-à-vis, coupable dans la foulée de deux fautes sous deux duels aériens (obstruction sur Palis, puis plaquage dangereux sur… Arata), il fut également coupable d’un mauvais dégagement du pied gauche qui permit au CO de revenir à trois longueurs. Il conclut même sa prestation par un en-avant symbolique, après un renvoi aux 22 rapidement joué par Russell... Logiquement remplacé à la 47e par Teddy Iribaren qui, pour sa centième sous le maillot du Racing, a apporté initiatives et sang-froid, permettant même de sortir le CO du bonus.