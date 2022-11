Il venait tout juste de reprendre après six mois de convalescence, voilà que l'ailier casqué du XV de France et du Rugby club toulonnais a rechuté. Si ce n'est pas exactement la même blessure que la premiere, le voilà à nouveau indisponible pour une durée, à minima, d'un mois et demi. La nature exacte de sa blessure étant "une fracture du péroné au niveau de la cheville gauche" a communiqué ce mardi soir le RCT.

"Je suis sorti juste une minute avant la fin, j'ai préféré anticiper, faire attention mais je suis capable de marcher donc ca va. On va aller faire un petit check mais je me sens bien, il n'y a pas d'inquiétude", voilà les mots de l'ailier varois au sortir de son match et de la victoire toulonnaise à Jean-Bouin samedi soir. Il lui était donc difficile au vu de ses sensations de préssentir un tel nouveau coup dur pour sa cheville et les os qui l'entoure.

Et pourtant, le verdict est tombé et c'est d'une fracture dont il est victime. Du péroné précisement juste "au niveau de la cheville gauche", une partie du corps qui ne lui réussit pas en cette année. Six mois d'absence qu'il avait vécu plutôt difficilement. "C'était une période pas facile. Tu te sens inutile. Tu ne peux plus t'exprimer. Tu ne sers plus à grand-chose. L'amitié de mes coéquipiers m'a permis de tenir. Mais il me manquait une partie de moi : le Gabin rugbyman, le Gabin du terrain. Pour pouvoir moins réfléchir, cesser de me demander ce que je peux faire de plus, ce que j'ai mal fait" avouait-il la semaine dernière.

Après une longue absence dû à deux opérations au cheville donc, Gabin Villière faisait son retour très attendu sur les terrains face au Stade français, six mois après son dernier match. Une reprise pleine puisqu'il aura disputé la quasi-intégralité de la rencontre (il est sorti au bout de 79 minutes). Et pour sa titularisation dans le XV de départ depuis un moment (la finale perdue face à Lyon en Challenge Cup pour être précis), l'un des chouchous des fadas toulonnais a participé à une victoire précieuse des siens sur la pelouse de Jean-Bouin.