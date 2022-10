Est-ce un match référence, pour votre équipe ?

Je ne sais pas si c’est un match référence mais en tout cas, c’est un match plein sur quatre-vingt minutes. […] Contre le Racing, j’ai trouvé les joueurs déterminés, concentrés. Je le répète : on a fait un match plein sur quatre-vingt minutes et ce n’était pas arrivé depuis le début de saison.

Qu’est-ce que Madosh Tambwe, excellent face au Racing, amène à cet effectif ?

Madosh a confiance en lui, a conscience de ses qualités. Il amène de la vitesse et ses qualités dans le un contre un. De notre côté, on a envie qu’il touche le ballon le plus souvent possible, parce qu’il les bonifie tous. […] En début de saison, on avait des craintes par rapport à sa défense mais il monte bien avec la ligne, il ne sort pas tout seul. Aujourd’hui, il a simplement besoin de jouer davantage, de continuer à prendre ses repères, de se connecter avec ses coéquipiers à l’entraînement comme en match.

Par ailleurs, Matthieu Jalibert semble lui-aussi retrouver un bon niveau au meilleur moment. Quel est votre avis là-dessus ?

Matthieu Jalibert avait été très déçu de son match contre Toulouse et de sa pénalité manquée mais a très bien rebondi depuis. On est content de son implication. Tout ça est très positif car on a tous besoin de lui à son meilleur niveau.