"On est des compétiteurs, on n’aime pas perdre, alors cette défaite est frustrante. On a fait un bon match dans l’engagement. Il faut féliciter l’équipe pour ça. Mais on manque de maîtrise par moments et on le paye cash. On voulait se rassurer au niveau de l’état d’esprit et nous y sommes parvenus. On voulait se mettre devant eux et on s’y est mis."