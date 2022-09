Pariez sur le championnat avec de nombreux paris disponibles en cliquant juste ici !

Lyon - La Rochelle

Voilà pour commencer un duel de costauds, très costauds même. La semaine dernière, les deux écuries ont prouvé leur solidité. Lyon s'est imposé sur la pelouse de Brive (27-31), très grosse performance tant la forteresse corrézienne est dure à prendre. De leur côté, les Rochelais ont parfaitement débuté leur saison en résistant au champion Montpelliérain (26-22). Deux gros, deux équipes en forme, la bataille sera intense, mais devrait tourner en faveur du LOU avec l'avantage du terrain. À noter que si les Lyonnais voient leur ailier Tuisova être indisponible pour une douleur au mollet, ils récupèrent Nakaitaci de retour après une blessure à la cheville.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Clermont - Pau

En ouverture du championnat, ces deux équipes ne se sont pas rassurées. Les Clermontois n'ont ramené aucun point du déplacement au Stade français, défaite 24-18. Les Palois eux ont gagné, mais dans la douleur face à Perpignan 16-14. Alors au moment de se retrouver au Michelin, pelouse sur laquelle Pau n'a pas gagné depuis 2019, les Auvergnats auront à cœur d'offrir la première victoire à leur public. Le club auvergnat a enregistré une énorme tuile avec la longue absence de Rabah Slimani et devra se rassurer sans son pilier international.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Bayonne - Racing 92

Le point commun : les couleurs, ciel et blanc. La différence : les objectifs. Tout jeune promu Bayonne veut d'abord s'assurer le maintien. En face, le Racing 92 est un concurrent sérieux au Top 6. Lors de l'ouverture du championnat Bayonne a craqué en fin de match à Toulon (40-25) mais a surtout résisté avec la manière, menant même 14-18 à la pause. Le Racing lui s'est fait peur à domicile contre le finaliste castrais et a cru voir la rencontre lui échapper. Les Franciliens se sont finalement imposés 25-19 en fin de match. Alors ici, on joue la grosse côte, l'exploit est la première victoire bayonnaise dans ce Top 14 pourrait bien être pour ce samedi.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour le Racing

Castres - Stade français

Le finaliste de l'exercice précédent, Castres, est piqué au vif. La semaine dernière, les Castrais ont longtemps cru ramener quelque chose de la U Arena du Racing avant de craquer. Rentrés bredouilles, les Tarnais sont bien décidés à débloquer leur compteur alors que le Stade français se dresse sur la route. Les Parisiens en confiance après une victoire sans bavure contre Clermont (24-18), devraient tout de même subir la loi du CO toujours aussi solide sur ses terres.

Notre pronostic : victoire de Castres

Perpignan - Brive

Un duel de la peur si tôt dans la saison. C'est ce à quoi pourrait ressembler ce match. Les deux équipes sont promises à une saison compliquée. Pourtant, Perpignan s'est montré très costaud à Pau s'inclinant d'une courte tête 16-14. Les Catalans sont sûrement plus en confiance que leur adversaire du week-end, surtout qu'en face les Brivistes ont coulé à domicile contre le LOU (27-31) dès l'ouverture du championnat. Pas habitués à concéder des points à la maison, les Corréziens arrivent en mauvaise posture à Perpignan, avantage aux locaux.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Montpellier - Bordeaux

Voilà un autre choc entre gros du championnat. Le champion contre le demi-finaliste. Les deux équipes ont laissé des forces dans la bataille lors de la première journée. Montpellier a accroché un solide point de bonus défensif à La Rochelle (26-22). Bordeaux, après un immense combat face au Stade Toulousain, a échoué face aux perches en fin de match et laisse les Toulousains repartir avec les quatre points (25-26). La bête bordelaise est blessée, mais se déplacer chez le champion en titre pour rebondir n'est pas forcément le bon plan. À domicile, le MHR devrait s'imposer surtout que le club de l'Hérault enregistre des retours très importants comme ceux de Willemse, Vincent ou Verhaeghe.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Toulouse - Toulon

Ce sera l'affiche du dimanche soir, un duel de rouge et noir. Les deux équipes sont en pleine forme après deux victoires brillantes à Bordeaux pour Toulouse (25-26) et à Mayol pour Toulon contre Bayonne (40-25). Mais la confiance est belle est bien du côté de Toulouse après avoir remporté un match d'une telle qualité. En face Toulon, même si le score final est fleuve, a eu du mal une grosse partie de la rencontre contre le promu bayonnais. Pour sa première de la saison à domicile, Toulouse devrait être intraitable.

Notre pronostic : victoire de Toulouse