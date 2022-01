"On a affronté ce soir une équipe étant au fond du classement, comme nous. En ce sens, il fallait à tout prix gagner et nous l'avons fait. Contre l'Usap, on loupe pas mal d'actions mais au bout du bout, on marque quatre points. On a eu une grosse conquête et grâce à nos avants, glâné quelques pénalités. Ne boudons pas notre plaisir : il y avait très longtemps que nous n'avions pas joué ensemble et les entraînements ne reflètent jamais ce qu'il se passe en match. (…) La semaine prochaine, nous irons à Castres et là-bas, nous devrons mettre d'autres ingrédients, face à une équipe qui ne lâche jamais rien. Finalement, j'espère qu'on n'entendra plus parler de ce Covid et qu'on pourra bosser normalement."