À chaud, que retenez-vous de votre succès face à Pau (33-24) ?

On retient la victoire, forcément, qui était d’autant plus importante au Michelin que nous avions perdu notre match d’ouverture l’an dernier. Mais le gros regret, c’est évidemment ce cinquième point qu’on a dans les mains à quelques secondes du coup de sifflet final, et qu’on ne parvient pas à conserver.

Avez-vous au moins ressenti une montée en puissance en termes de contenu ?

À Paris, nous avions eu beaucoup de problèmes sur les phases de ruck, qui ne nous avaient pas permis de donner de l’ampleur à notre jeu. Cela a été un peu mieux en première période, avant qu’on retombe un petit peu dans nos travers.On a aussi la satisfaction d’avoir été plutôt efficaces sur nos lancements, mais il n’y a pas de secret : quand devant on avance, c’est plus facile pour les trois-quarts de trouver des espaces. Le problème, c’est qu’on n’y est pas assez souvent parvenu.

Était-ce possible, à vos yeux ?

Quand on marque ce deuxième essai, on sent qu’il y a peut-être un peu de place pour enchaîner. Le problème est que nous ne sommes jamais vraiment parvenus à les décrocher au score, ils sont restés à portée de fusil grâce à leur buteur, ils ont toujours plus ou moins tenu le score et on s’est un peu agacés au fur et à mesure que le temps passait. C’est dommage car après voir marqué notre troisième essai, qui plus est à quatorze contre quinze, on aurait dû réussir à enchaîner notre jeu et sécuriser ce bonus. On n’y est jamais parvenu, et c’est bien ce qui est décevant.

Après deux étapes de "plat", l’ASM va s’attaquer à la haute montagne en affrontant Toulon puis La Rochelle. Cette dernière sortie vous a-t-elle rassuré ?

Il n’y a plus de petites équipes en Top 14 depuis longtemps. On s’attend évidemment à deux matchs très difficiles ces prochaines semaines, mais c’est le propre de ce championnat.