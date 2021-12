Philippe Saint-André avait annoncé la couleur : Montpellier tenait à cette sixième victoire de rang pour boucler la phase aller. Le manager du MHR ne s’attendait peut-être pas à repartir avec les cinq points de la victoire. Et pourtant, sans afficher leur plus beau visage, les Héraultais n’ont pas failli dans leur mission. Ils ont réalisé le coup parfait sur la pelouse du Biarritz olympique.

Une mission loin d’être simple dans un stade Aguiléra chauffé à blanc. Une ambiance de fête, des tribunes pleines à craquer : Biarritz avait rendez-vous avec son destin. La défaite de l'Usap ce dimanche conjuguée au report de Brive - Clermont donnait enfin une opportunité aux Biarrots de sortir de la zone rouge.

Mais l’envie et le courage ne suffisent pas tout le temps, surtout contre les grosses écuries du championnat. Si l’entame de match est à mettre à l’actif des Basques, c’est Montpellier qui va jeter un premier grand coup de froid dans la douceur et l’humidité du Pays basque. Une pénalité rapidement jouée dans les cinq mètres et un point de fixation suffisent au MHR pour envoyer Handré Pollard derrière l’en-but. Première incursion dans les 22m adverses et premier essai. Comme à son habitude, Montpellier se montre clinique dans ses moments forts (0-7, 14e).

Vexés, les Biarrots ne se font pas prier pour réagir et réduisent immédiatement le score grâce au pied de Brett Herron (3-7, 17e). Les deux équipes ne parviennent pas vraiment à mettre leur jeu en place et brillent par leur indiscipline. Les Biarrots sont les premiers à voir jaune avec la sortie de Johnny Dyer (38e), après une succession de fautes. Mais au courage, les Basques se maintiennent en vie dans le match au moment de regagner les vestiaires, malgré leur infériorité numérique (12-13).

18 pénalités concédées, un jaune et un rouge, mais un succès bonifié pour Montpellier

Solidaires à 14, les Biarrots n’encaissent pas le moindre point en infériorité numérique. Après avoir déchiré le rideau défensif sur un ballon de récupération, Tisseron est tout près d’assommer une première fois le BO dans cette rencontre. Camara est stoppé à 5m de la ligne mais Montpellier se met à la faute au moment de conclure. Le public d’Aguiléra sent peut-être le vent tourner en faveur des Rouge et Blanc, vêtus de rose ce lundi soir. Les Héraultais multiplient les fautes et Bastien Chalureau voit jaune à son tour (50e). Biarritz opte pour la pénaltouche. Le MHR récidive et se remet à la faute.

En supériorité numérique, le BO sent que c’est le moment d’insister. C’était sans compter sur le contre de Yacouba Camara sur la pénaltouche. Mais les Languedociens ne parviennent pas à sortir de leurs 22m. Les Basques acculent leurs adversaires sans jamais scorer. Rien n’est pourtant perdu, bien au contraire. De retour de carton jaune, Bastien Chalureau se rend coupable d’une cravate dans les 22m biarrots : le rouge est donné par l'arbitre après un second carton jaune, Montpellier va terminer à quatorze (62e). Et c’est sans doute le tournant du match.

Malgré sa domination, Biarritz ne met jamais la défense héraultaise en danger. Et ce qui devait arriver finit par arriver : le BO se fait contrer. Une première fois par l’intermédiaire de Vincent Rattez, après le décalage parfait d’Anthony Bouthier sur un ballon de récupération (12-20, 67e). Puis par Dakuwaqa, après une sortie de balle mal négociée par les Basques (12-27, 76e).