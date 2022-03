D’une percée, d’une passe, d’un bel offload ou d’une cartouche, certaines individualités peuvent vous changer une équipe. À ce titre, le Parisien Waisea Nayacalevu (31 ans, 26 sélections) pourrait figurer en tête du classement des plus grands match-winner du Top 14 version 2021-2022. Si tout a presque déjà été dit ou écrit sur l’excellente saison du trois-quarts fidjien, ce dernier demeure encore un constant générateur d’incertitudes pour les formations adverses.

Rapide, solide et technique, il suscite la crainte de la plupart des défenses du championnat. Celle du champion de France et d’Europe toulousain ne fait pas exception... Surtout après avoir dû digérer une série historique de six défaites consécutives. Car quand bien même la spirale négative a été stoppée le week-end dernier à Ernest-Wallon, avec une victoire face à l’UBB, Toulouse reste fragilisé.

Ce dimanche soir, le club rouge et noir sera donc en première ligne pour lutter contre les assauts de Waisea et compagnie. De quoi rappeler quelques récents mauvais souvenirs au staff haut-garonnais. "Sincèrement, c’est un joueur incroyable, qui débloque des stations à lui tout seul", introduit Laurent Thuéry. "On l’a malheureusement vu au Stadium il y a trois semaines. Il n’y avait pas beaucoup d’espaces, mais lui était parvenu à le trouver…"

Au match aller, le futur Toulonnais avait en effet fait parler la poudre en deuxième mi-temps. Peu avant l’heure de jeu, il avait notamment fixé deux défenseurs rouge et noir dans les 22 mètres toulousains, ouvrant un espace à Sekou Macalou, avant de délivrer au numéro 8 une magnifique passe après contact qui permettait à ce dernier d’aller à dame.

Moins de 10 minutes plus tard (66e), bis repetita : Waisea permet aux siens de revenir à hauteur de Toulouse. D'un petit coup de pied rasant distillé en direction de l’en-but adverse, il amène directement à l’essai de Kylan Hamdaoui. Il avait donc été l'un des Parisiens les plus décisifs au cours de la victoire des siens à Toulouse (28-29), une première depuis 16 longues années.

" Bien sûr qu’on va le surveiller. Notre objectif sera de tout faire pour qu’il brille le moins possible. Et la tâche s’annonce rude… "

De quoi susciter encore plus de crainte chez un adversaire qu’il retrouve moins d’un mois après l’avoir quitté victorieux. "Il est surveillé tous les week-ends, mais tous les week-ends, il trouve des solutions", reconnaît le spécialiste de la défense du Stade toulousain. Au centre du terrain, Lucas Tauzin et Sofiane Guitoune auront donc fort à faire, alors que leur équipe arrive dans la capitale avec l’étiquette de l’outsider.

D’ailleurs, le numéro 13 parisien pourrait faire l’objet d’une surveillance accrue. "Bien sûr qu’on va le surveiller, lance Thuéry. Notre objectif sera de tout faire pour qu’il brille le moins possible. Et la tâche s’annonce rude… Si l’on veut exister et faire un gros match, il faut que l’on empêche des joueurs comme lui de briller." Le rendez-vous est pris.

Par Dorian VIDAL