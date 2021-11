Le LOU s’est fait peur en seconde période, mais cela reste un succès précieux...

Oui, une victoire avec une très bonne première période où l’on maitrise complètement notre sujet, où il est clair que l’on s’est mis dans de très bonnes dispositions. Au retour, en seconde période, on marque et l’on passe à un avantage de deux essais mais il y a un trou noir derrière, dans la discipline. Il nous a empêché de maintenir ce match à notre guise. On les a relancés grâce à ça, même s’ils sont très bien revenus. J’ai eu le sentiment que l’on a trop perdu l’initiative.

Cela reste logique et mérité sur l’ensemble de la partie ?

Qu’en pensez-vous (rires) ? Oui, c’est mérité. On ne l’a pas volé. Quatre points ce soir, ce n’est jamais facile contre Castres contre qui, parait-il, on était toujours en difficulté et perdant. On a cassé le sort.

Même si vous prenez deux essais en seconde période, la défense vous permet de résister dans le final...

Vous avez raison mais c’est notre indiscipline qui nous fait du mal. Contrairement à la première période, nous étions à trois fautes et eux à neuf. Puis cela s’est inversé en seconde période alors qu’il suffisait de garder le rythme (Castres n’a fait qu’une seule faute en seconde période, ndlr). Je ne dis pas que l’on aurait ultra dominé cette équipe mais on aurait certainement mis beaucoup plus de pression. Là, on a subi. On a plutôt bien défendu mais ils marquent deux essais. Cela s’est inversé sur les pénalités par notre perte d’initiative. Les fautes viennent sur des retours en jeu qui ne sont pas bons, des fautes au sol inutiles, et donc un peu moins d’efficacité. On l’a payé cash et on s’en sort bien. Heureusement que l’on a bien défendu.

Les avants vous ont-ils fait gagner cette rencontre ? Quel est votre regard ?

Un peu à l’image du match, c’est à dire qu’il y a eu un peu le chaud et le froid. Mais il y a eu une très bonne conquête en touche, très bonne depuis très longtemps, avec des choses simples. On a une mêlée qui a, un peu comme eux, connu le chaud et le froid. On ne peut pas dire que l’on a ultra dominé mais on a été là. On a mis quelques bons plaquages. Il nous a manqué des retours en jeu pas assez précis.

Vous répétez que votre équipe connait des trous d’air au sein d’un même match, est-ce agaçant ?

Oui c’est agaçant ! J’essaie de comprendre pourquoi, c’est mon rôle. Pourquoi on passe d’une période où l’on est dans le match, et où il n’y a rien à dire, à 30 minutes où tu n’as plus du tout l’initiative. Heureusement que tu défends… Cela veut dire que, mentalement, par moments, on a l’impression que l’on ne fait peut-être pas assez d’efforts. À la mi-temps, les joueurs se disent : il faut que l’on continue comme ça. L’arbitre était plutôt confiant avec nous. Mais pourquoi on perd l’initiative ? Pourquoi, techniquement, on ne fait pas ce qu’il faut ? C’est ça que je dois travailler avec l’équipe. On doit avoir beaucoup plus de consistance et c’est pour ça que je dis que l’on n’est qu’à 70% de ce que l’on doit faire. On a fait plus d’un tiers du championnat, il reste pas mal de matchs pour gagner absolument cette consistance, c’est ce qui fera que l’on sera, ou pas, dans le Top 6.

Quel bilan faites-vous après dix matchs, avec un ratio de 5 victoires pour 5 défaites ?

C’est vrai, mais on a 6 points de bonus. C’est ça qui est bien. On s’est accroché à peu près partout, sauf la semaine dernière (à Montpellier). J’ai envie de dire que sur les dix matchs, on n’a pas pratiquement pas lâché, c’est-à-dire neuf matchs où l’on s’est accroché. On a perdu logiquement la semaine dernière mais à part celui-là… C’est pour cela que l’on est 4e ce soir. Il faut continuer à ce rythme mais il faudra plus car cela va s’accélérer, cela va se resserrer. Tous les points vont compter, et ce qui m’intéresse c’est mon équipe. On tourne à 70% de ce que l’on peut faire. Je pense que l’on peut faire bien mieux. On l’a montré sur des bouts de matchs et il faut que l’on gagne en consistance. C’est ça qui fera que l’on sera, au bout, satisfait.

Un mot sur Léo Berdeu, auteur de 25 des 30 points et qui commence à bien trouver ses marques dans ce collectif, et qui assume de plus en plus son rôle

Léo est en train de passer un cap mais il faut encore que sur l’exécution de ses gestes techniques, qu’il soit sur des standards encore plus élevés. Lui aussi tourne à 70% de son potentiel. Je ne parle pas des tirs au but qui, ce soir, me contredisent (7 sur 8, ndlr). Je pense à sa réalisation technique dans le jeu courant, sa qualité de passes, de jeux au pied, ses temps forts et ses temps faibles, il faut qu’il s’approche des 90% ou 95%. C’est la différence. Il en est capable. Il est encore jeune et c’est pour ça qu’il faut qu’il travaille beaucoup ce secteur. C’est positif mais si vous me demandez s’il est arrivé, il ne l’est pas. S’il l’est, il va vite redescendre. Car si on regarde ses stats, elles sont bien en dessous de ce qu’on veut.