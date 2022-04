Officialisé il y a désormais deux mois, le départ de Louis Carbonel vers Montpellier continue de faire couler beaucoup d'encre dans le Var. En effet, malgré quelques semaines compliquées en début de saison, le demi d'ouverture international enchaîne les bonnes prestations ces dernières semaines sous la tunique de son club de toujours. Des performances qui laissent un goût amer aux supporters du RCT, qui vont voir partir l'enfant de leur club et leur meneur de jeu depuis plusieurs saisons. Une pétition a donc été lancée par "Les Minots de Mayol". Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle a déjà recueilli presque 5 00 signatures.

Une réaction de la part des habitués de Mayol qui a forcément eu un petit effet sur le numéro 10 toulonnais. Louis Carbonel a publié un message ce mardi sur ses réseaux sociaux pour remercier du soutien apporté par certains à son égard. "Ces quelques mots pour vous remercier sincèrement de votre énorme soutien ces derniers temps, ça m'a vraiment fait chaud au coeur. Je reviendrai vers vous en fin de saison pour répondre à toutes vos questions car ils nous reste une belle fin de saison avec des échéances importantes et de beaux défis à relever tous ensemble. Soyez certain que l'équipe va tout donner pour que l'on termine cette saison de la plus belle des manières et pour que vous soyez fiers de soutenir notre beau club."

Ces phrases adréssées aux supporters du RCT démontrent d'une grande motivation de retour dans les rangs varois mais actent également le départ de Louis Carbonel vers le MHR. Pour le plus grand malheur de certains...