Deux semaines après la disparition tragique de Federico Martin Aramburu, le public biarrot s’était donné rendez-vous pour honorer la mémoire de son ancien trois-quarts centre, ce samedi après-midi.

Sur la façade de la tribune Serge Blanco on pouvait voir une toile géante avec le portrait de “Fede”, sur fond de drapeau argentin. Cette toile sera, d’ici peu, remplacée par une peinture du visage de Federico-Martin Aramburu. Sa femme, Maria, accompagnée de ses filles et de ses proches s’est recueillie au pied de la tribune avant la rencontre.

Dans le stade, deux drapeaux géants de l’Argentine et du Pays basque flottaient au-dessus de la tribune Blanco, et pendant l’échauffement les joueurs et entraîneurs du Biarritz olympique portaient un tee-shirt avec le visage de “Fédé”.

Les drapeux du Pays basque et de l'Argentine flottaient sur les travées d'AguileraOther Agency

"Fede, nous te chérirons à jamais"

À un quart d’heure du coup d’envoi, réuni au centre du terrain autour du portrait d’Aramburu, le chœur des Colibris a poursuivi l’hommage avec une percussion corporelle sur la Cinquième Symphonie de Beethoven.

Quelques minutes avant l’entrée des joueurs, un portrait de “Fédé” a été amené sur la pelouse pendant qu’un danseur effectuait l’Aurresku (une danse basque, NDLR), puis c’est sur l’air de “La Mano des Dios” que les joueurs sont entrés sur la pelouse.

L’ancien arrière du BO Nicolas Brusque a ensuite pris la parole. “Partout où tu es passé tu as su te faire des amis pour la vie. Cette si belle famille peut être fière de tout ce que tu as su construire. Fede nous te chérirons à jamais”, a déclaré Brusque.

Une minute d’applaudissements a également eu lieu avant le coup d’envoi, puis la rencontre a été arrêtée à la 13e minute (le numéro qu’il portait lorsqu’il était joueur) pour une seconde vibrante minute d’applaudissements.