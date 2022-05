En plus de l'UBB, Connor Sa s'est révélé cette saison sous le maillot des Bleuets. Le Girondin a pris part à trois rencontres du Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, avec énormément de réussite. il a notamment inscrit deux essais et a été élu homme du match face à l'Écosse. Sa prolongation est une excellente nouvelle pour Bordeaux-Bègles qui peut voir loin au poste de talonneur avec son prodige.