Les tops

Francis Saili

Dans la construction des deux derniers essais biarrots, il fut essentiel. Pour celui de Joe Jonas, Francis Saili lançait une passe au cordeau pour l'arrière rentré en jeu, parfaitement lancé dans l'intervalle. Pour le second, synonyme de victoire du BO, il avançait avant de servir Josh Tyrell.

Top 14 - Joe Jonas (Biarritz) inscrit un essai contre le Stade rochelaisIcon Sport

Gavin Stark

Qui peut se targuer de déposer Brice Dulin et d'échapper à Tawera Kerr-Barlow sur la même action ? Dommage qu'elle ne put aller plus loin, d'autant que son origine fut collective et bien huilée. Du reste, l'ailier fut important dans les petits espaces, sans oublier les courses de pression, capables de créer du turnover (57e).

Tawera Kerr-Barlow

Quand La Rochelle se portait bien, c'était grâce à son demi de mêlée. Dans son animation, le champion du monde All Black a assuré un dynamisme constant dans les offensives rochelaises. Le Rochelais s'est même illustré avec un contre-ruck. Surtout il a inscrit un essai dans un petit espace tôt dans le match (14e). Et que dire de son explosion de joie en toute fin de rencontre ? Il pensait donner la victoire aux siens en sortant l'un des deux ballons sur la pelouse...

Top 14 - Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle) tente d'échapper à la vigilance des BiarrotsIcon Sport

Rémi Picquette

Comme son coéquipier néo-zélandais, il y a eu son essai, tout en puissance, et il y a eu le reste. En témoigne son grattage très important à l'heure de jeu, quelques instants après sa réalisation. De manière générale il fut à la pointe du combat côté maritime.

Les flops

Paul Boudehent

Même s'il est à créditer de 8 plaquages (100% réussis), le troisième ligne aile a décliné face au réveil biarrot en fin de partie à l'image de ses partenaires. Son geste d'agacement marqué par plusieurs coups de poings lors d'un déblayage fut impitoyable pour les visiteurs. Dans les dix dernières minutes, les Rochelais subissaient l'élan des Basques, notamment devant.

Joel Sclavi

L'Argentin est apparu très en difficulté ce dimanche soir. Le pilier droit de 27 ans fut pénalisé deux fois pour la même faute, des soutiens offensifs mal maîtrisés considérés comme des plongeons au sol et ce à des intervalles rapprochés... Malgré son bon contest à la 6e minute, son bilan reste plutôt médiocre avec 4 pénalités concédées.