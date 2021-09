Bordeaux-Bègles - Brive

Après avoir ramené les deux points du match nul de la pelouse de Castres la semaine passée, les Bordelais retrouvent Chaban-Delmas ce samedi contre Brive. Les hommes de Christophe Urios sont toujours en réglage et devront se méfier, puisqu'en face, ce sont des Brivistes séduisants qui débarquent. Impériaux à domicile, les coéquipiers d'Enzo Hervé devraient tout de même procéder à une légère revue d'effectif en Gironde.

Notre pronostic : victoire de l'UBB

Pau - Montpellier

Deux équipes vaincues la semaine dernière et qui souhaitent relever la tête dès maintenant. Pau reçoit Montpellier dans un match sous haute tension au stade du Hameau. Si la section s'est lourdement inclinée à Brive, le MHR a lui cédé à domicile, face au leader toulousain. Comme face à Lyon deux semaines plus tôt, Pau va devoir redoubler d'intensité au combat pour s'en sortir. Malgré tout, la puissance montpelliéraine pourrait faire la différence.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Pau

Stade français - Castres

Le Stade français inquiète en ce début de saison. Trois lourdes défaites en autant de matchs et peu de choses positives à retenir, le mal semble profond dans la capitale. Alors pour la réception de Castres, la pression est forcément présente dans les rangs parisiens. Surtout que c'est Castres, un adversaire toujours accrocheur, qui se présente à Jean-Bouin. Des Castrais toujours invaincus cette saison, avec deux succès et un nul la semaine dernière. Avec la rage au ventre, nous voyons le Stade français ouvrir, enfin, son compteur.

Notre pronostic : victoire du Stade français

La Rochelle - Biarritz

Deux équipes surprises du début de saison s'affrontent ce week-end. Une mauvaise surprise pour la Rochelle, finaliste du championnat et de la Champions Cup l'année dernière, et toujours sans victoire en ce début de saison. Une bonne surprise au contraire pour les Biarrots, promus cette saison et auteurs de deux succès de prestige face à Bordeaux et au Racing 92. Malgré tout, ces Rochelais doivent relever la tête et pourraient le faire ce samedi.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif

Racing 92 - Lyon

Une des victimes de Biarritz justement, le Racing 92, poursuit son championnat à la maison face au LOU. Le club de la banlieue parisienne a connu, donc, sa première défaite de la saison la semaine passée et devra une nouvelle fois se passer de son ailier international Teddy Thomas face à Lyon. Les Lyonnais de leur côté affichent un visage plutôt très convaincant en ce début de saison et voudront faire un coup sur la pelouse joueuse de la Paris la Défense Arena.

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif pour Lyon

Perpignan - Toulon

L'USAP cherche à se rassurer en ce début de saison. Largement battus par Lyon la semaine dernière, les Catalans reçoivent Toulon avec pour mission de ramener la victoire. Les Toulonnais sont pourtant en pleine confiance suit à leur démonstration devant le Stade français dimanche dernier. Dans un combat rude, les Usapistes pourraient tirer leur épingle du jeu.

Notre pronostic : victoire de Perpignan, bonus défensif pour Toulon

Toulouse - Clermont

Enfin, la journée se termine par cet alléchant Toulouse - Clermont. Seule équipe à trois victoires, les Toulousains, champions en titre, se savent attendus. Mais qu'importe, ils sont pour le moment supérieurs à leurs adversaires. Clermont vit un début de saison compliqué et s'est rassuré la semaine dernière face à La Rochelle. Nous voyons Toulouse largement s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif