Alors que son retour sur les terrains était attendu ce week-end, à Paris-La Défense-Arene et face à Lyon, l'ailier du Racing 92 et des Bleus Teddy Thomas (28 ans, 26 sélections) devra patienter encore de longues semaines avant de fouler les pelouses. Selon nos informations, le finisseur francilien se serait une nouvelle fois blessé aux ischio-jambiers et pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition. Le concernant, la question qui reste en suspens est donc la suivante: sera-t-il oui ou non remis pour les tests de novembre ?

A ce sujet, les membres du XV de France seraient particulièrement inquiets puisque les Bleus sont censés se retrouver aux abords du 24 octobre à Marcoussis afin de préparer une série de trois tests face à l'Argentine (6 novembre), la Géorgie (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (20 novembre). Si Teddy Thomas, très bon lors de la tournée des Bleus en Australie, ne pouvait tenir sa place, le staff pourrait donner sa chance au Toulousain Mathis Lebel ou au Racingman Donovan Taofifenua.