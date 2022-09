Il y a des joueurs qui aiment sortir du lot en réalisant des gestes hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un terrain de rugby. La plupart du temps, c'est l'initiative d'un ouvreur ou d'un ailier, ceux dont le rôle est de créer. Bien loin du travail de besogneux que l'on demande à un deuxième ligne.

Pourtant, ce samedi, c'est Paul Gabrillagues le numéro quatre du Stade français qui a régalé les spectateurs avec une passe digne d'un joueur de football américain. En plus d'être originale, cette passe s'est avérée décisive dans un match qui a mis du temps à désigner son vainqueur. Peu avant la demi-heure de jeu alors que les deux équipes sont à égalité 3-3, les Parisiens remontent le terrain et après plusieurs temps de jeu, le ballon arrive dans les mains de Paul Gabrillagues à seulement quelques mètres de la ligne clermontoise. Alors qu'on imagine que le numéro quatre va user de la force, il lève finalement la tête et offre un bijou de passe pour Naivalu qui n'a plus qu'à aplatir. Régalez-vous :