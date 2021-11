Le résumé : Clermont a eu du mal à imposer son rythme

Pour le retour de Franck Azéma au stade Marcel Michelin, le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous pour ce qui était considéré, il y a quelques saisons, comme une des plus grandes affiches du championnat. Les Clermontois ouvrent le bal avec un essai de Moala après un surnombre bien joué. Et puis voilà. Non on ne va pas s'arrêter là, mais on va vous avouer qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Beaucoup, (vraiment) beaucoup de fautes, toulonnaises surtout. Alors que la discipline était plutôt une force cette saison pour les joueurs varois, tout s'est éffondré ce soir. Ajouté à cela, un rythme faible et une longue période de jeu d'occupation à outrance, on s'est copieusement ennuyé. Pour leur défense, avec un temps très pluvieux, il était difficile de mettre leurs jeux respectifs en place, même si les initiatives n'étaient pas nombreuses.

La reprise fait mal à la tête aux toulonnais avec un essai casquette. Après un jeu au pied clermontois dans le dos de la défense des visiteurs, Louis Carbonnel et Jean-Pascal Barraque sont tous deux sur le ballon. Et c'est le Clermontois qui aplatit en premier. L'ASM prend un peu plus confiance en ses forces. C'est pourquoi après une avancée du jeune Vili sur la droite du terrain, la balle arrive sur l'aile opposée. Cheikh Tiberghien saisit la balle et évite trois défenseurs avant d'en battre deux autres. La suite du match était maîtrisé par les Clermontois en s'appuyant sur une paire de centre dévastatrice. Mais Aymeric Luc, sur un contre fulgurant, remet le RCT dans la case "espoir" à 10 minutes du terme. Un espoir tué dans l'oeuf puisque le bonus offensif a tout de même fini par arrivé avec l'essai de Yohan Beheregaray dans les dernières minutes.

Le chiffre : "13" indisciplinés

Les Varois ont été pénalisés 13 fois en 40 minutes. Soit plus du double des points inscrits par le RCT (6 à la pause), ce qui est déja quelque chose de notable. Hors mis le chiffre brut, c'est aussi le détail de ces fautes. Les fautes dans les rucks, la répétition de plaquages hauts, les erreurs sur les duels aériens, Toulon s'est diversifié dans la manière de se faire pénaliser. Ce qui illustre un manque criant de maîtrise de son sujet et de "fébrilité" comme l'expliquait Aymeric Luc à la fin du match. Des pénalités qui, bien plus concrètement, réduisent les chances de prendre un quelconque ascendant dans le jeu. Dû à cette accumulation de fautes, des cartons jaunes ont été distribués logiquement. Si ces 20 minutes à 14 puis 13 n'ont pas directement touché le RCT en première mi-temps, les physiques en ont pâti sur le second acte là où le plus de points ont été inscrits.

Le geste : Tiberghien mystifie la défense

Quel essai du jeune joueur auvergnat ! Alors qu'au départ la passe est plus qu'hasardeuse, il parvient tant bien que mal à se saisir du précieux. Il efface parfaitement son premier vis à vis avant d'accélerer et d'en éliminer par conséquent deux autres. Un crochet intérieur qui lui permet de libèrer l'espace et d'attaquer tranchant les épaules faibles des deux derniers défenseurs. Des ultimes remparts, qui disons le honnêtement, n'ont pas non plus donné leurs corps à la science comme le dit l'expression. Toujours est-il que l'ailier de l'ASM est allé aplatir pour donner un bonus provisoire à ses coéquipiers, avant que ces derniers ne l'obtiennent définitivement.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont)Icon Sport

Le joueur : Parra à l'épreuve des poteaux

"On gagne pour moi c'est l'essentiel". Voilà comment Morgan Parra a contourné la question de Canal + sur ses manqués face aux perches. Habitué à être fiable dans l'exercice du tir au but, l'expérimenté clermontois est passé à côté ce soir. Si elles n'étaient pas 15 mètres face aux poteaux, les quatre échecs de l'ancien international semblaient clairement dans ses cordes. Il est tout de même bon de tempérer et de reconnaître l'adresse régulière de Parra qui avait, il y a peu, enchaîné 48 tirs au but convertis. Un record dans le Top 14.

La question : Est-ce une victoire rassurante pour Clermont ?

Contre un Toulon extrêmement pénalisé, plutôt désorganisé et peu confiant en son jeu, Clermont n'a pas semblé inquiété mais encore moins inquietant. Alors que les occasions se multipliaient, les actions jaunardes n'aboutissaient pas même avec des surnombres tellement évidents. Les joueurs de Jono Gibbes n'ont pas montré de l'assurance dans cette partie pourtant bien à leur avantage. Le choix de pénaltouche aurait pu être péché de gourmandise, ce ne fut pas le cas et tant mieux pour eux. Si le bonus défensif est une véritable satisfaction, le contenu ne l'est pas vraiment.