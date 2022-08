Arrivé dans le staff du Stade toulousain la saison passée, Jerome Kaino va suivre à nouveau les Rouge et Noir la saison prochaine. Le légendaire troisième ligne des All Blacks s'est confié dans un entretien auprès du journal Midi Olympique. Il est notamment revenu sur son ressenti à l'issue de sa première saison en tant que coach : "Il y a une pointe de frustration mais cette année aura tout de même été une grande expérience sur un plan personnel. C’est celle qui m’a vu passer de joueur à entraîneur. J’ai beaucoup appris, aux côtés de grands techniciens. Le Stade et les All Blacks se ressemblent beaucoup. Ils partagent une riche histoire et une forte culture de la gagne."

Après avoir achevé sa première saison à Toulouse sans gagner un seul titre, il a également expliqué ce qui a pu manquer à ses joueurs : "Tout s’est joué sur des rencontres clés. En Coupe d’Europe, le Leinster avait un meilleur plan de jeu que le nôtre. Ils l’ont mieux exécuté, aussi. Contre Castres, en demi-finale, nous avons gaspillé trop d’opportunités. On sait que l’on a la capacité pour être meilleurs."

Par ailleurs, l'international néo-zélandais (81 sélections) s'est livré au jeu des pronostics pour la Coupe du monde 2023 : "Les Bleus sont favoris à mes yeux. De par le rugby qu’ils pratiquent, la confiance qu’ils ont emmagasinée avec leurs récents succès et le fait que la compétition se déroule sur leur sol."