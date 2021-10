"C'est le genre de joueur qui doit s'affirmer. Entre Cobus, Herschel (Jantjes, NDLR) et Grant (Williams, NDRL), ça va être compliqué de choisir" qui va remplacer l'habituel N.9 titulaire Faf de Klerk lors de la tournée automnale. Le joueur de Sale est blessé environ quatre mois après avoir été opéré des muscles fléchisseurs de la hanche. Il ne pourra donc pas disputer les matches des Boks, champions du monde en titre, face au pays de Galles, à l'Ecosse et à l'Angleterre au mois de novembre.

"On doit être capable de savoir que personne n'est irremplaçable et les joueurs doivent assurer", a ajouté Nienaber. Reinach (31 ans, 18 sélections) est arrivé à Montpellier la saison dernière. Cette année, il a disputé trois rencontres de Top 14, toutes comme titulaire, et a inscrit un doublé samedi lors de la victoire face au Racing 92 (32-21).