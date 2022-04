Bernard Lemaitre est un président qui affiche son ambition, après les signatures de nouveaux joueurs majeurs. Le président toulonnais a décidé de structurer de nouveau son club. Dans un premier temps avec l’arrivée de Pierre Mignoni en tant qu'entraîneur qui cohabitera avec Franck Azéma. Puis ce jeudi, le club varois annonce la nomination d'un directeur exécutif qui sera chargé du développement stratégique.

François Pesenti, ancien directeur général de RMC Sport, s'est exprimé sur cette nomination au sein d'un communiqué de presse "très heureux de faire partie de l’équipe Rouge et Noire. Ce club a une histoire hors norme et un potentiel immense à développer. Nous avons de nombreux projets pour les années futures, dont nous présenterons les grandes lignes prochainement. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que je rejoins Bernard Lemaître, Frédéric Bir et toutes les équipes du RCT pour accompagner le club vers les sommets du rugby international."