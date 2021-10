"Depuis le début de saison, nous restions toujours un peu sur notre faim après les rencontres, même si les résultats étaient souvent en notre faveur, a expliqué le flanker. Là, à la fin, nous sommes sortis pleinement satisfaits et heureux de la performance réalisée. On savait que l'entame serait prépondérante, on l'a réussie et cela nous a lancés. Jusque-là, nous mettions généralement du temps à scorer sur les matchs précédents. Là, le fait de marquer rapidement nous a libérés et nous a mis en confiance. Après, on a fait des choses simples. C'est notre match le plus abouti de la saison. La semaine dernière (à Lyon, NDLR), les rucks nous avaient porté préjudice et on avait à cœur de gommer ce passage à vide sur le jeu au sol. Il fallait réagir au plus vite pour ne pas laisser planer le doute. D'autant que c'était notre dernier match avec tout l'effectif disponible. Tous les internationaux, nous avions envie de partir la tête libérée en ayant le sentiment du travail accompli."