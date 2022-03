Place au retour des chelemards, sur les 26 joueurs ayant joués la finale dimanche dernier, 21 d’entre eux ont été alignés ce week end.

Malgré un match très disputé, le seconde ligne international montpelliérain Paul Willemse a étalé encore tout son talent sur la pelouse du GGL Stadium face à une valeureuse équipe biarrote. En conférence de presse, il a partagé sa fierté et son bonheur d’être capitaine pour la première fois.

"J’étais surpris mais…le premier sentiment c’était la fierté. Cela fait très longtemps que je joue à Montpellier et je crois…je crois que j’ai beaucoup donné à cette équipe. Je suis très, très, très fier d’être le capitaine de cette équipe. Je suis énormément fier. Il n’y a rien de plus à dire"

Après une partie de saison difficile, Toulon vient d’enchaîner 3 victoires sur les 4 dernières rencontres. Maintien quasiment assuré le RCT peut donc regarder au dessus après s’être imposé face à Clermont. En revenant à 8 points de Lyon (sixième provisoire), Gabin Villière s’est montré optimiste sur la suite de la saison. "On ne doit pas s’interdire de rêver. On doit rester sur les performances des dernières semaines. Gardons cet état d’esprit"

"Notre pire ennemi, c’est nous-même"

Après cette nouvelle défaite à l’extérieur, les hommes entrainés par Laurent Travers sortent du top 6 provisoire. Plus de 8 ans que les Franciliens n’avaient pas inscrit un point à l’extérieur. Le directeur sportif racigman s’est confié à notre journal en évoquant les deux défaites d’affilés que vient de subir son club. "Déjà, on n’arrive pas à avoir des ballons… Et ensuite des ballons propres pour exploiter les possessions. Ce manque d’opportunités est décevant, ce score à 0 le reflète"

Malgré une entame ratée, et l’absence de Melvin Jaminet sur la feuille de match les Perpignanais ont montré une belle image sur la fin de match en inscrivant 12 points dans les dix dernières minutes. Patrick Arlettaz reste lucide sur les chances que l’USAP se maintienne "Il y a de grandes chances que notre maintien passe par l’access match, oui.."