Eddie Jones va-t-il découvrir le Top 14 ? À cette question, le désormais ex-sélectionneur du XV de la Rose devrait rapidement répondre positivement. Ce mardi, la fédération anglaise a officialisé le départ de l’Australien, arrivé en 2015 de l’autre côté de la Manche. Ce limogeage à neuf mois de la Coupe du monde laisse Jones libre sur le marché.

Interrogé en conférence de presse, Pierre-Henry Broncan n’a pas esquivé la question, bien au contraire : "il vit forcément une période compliquée. Pour le moment, il va rentrer au Japon, où sa mère vit et d’où est originaire sa femme. Une fois qu’il se sera ressourcé, il viendra à Castres. Pierre-Yves Revol serait enclin à ce qu’il devienne consultant du club (rire)."

Jones déjà de passage en novembre 2021

Cette visite est rendue possible grâce à la grande amitié qui lie l’ancien sélectionneur du Japon et entraîneur tarnais. Les deux hommes se sont connus à Bath et entretiennent de très bonnes relations depuis.

Il y a un peu plus d’un an, en novembre 2021, Eddie Jones avait déjà rendu visite aux joueurs tarnais puis assisté à la rencontre de championnat Montpellier-Castres. À l’époque, il avait élu domicile chez Pierre-Henry Broncan lors de son passage en France.

Les deux amis devraient donc discuter ensemble des axes de progression d'une équipe castraise qui ne réalise pas le début de saison rêvé. Pour rappel, après douze journées de disputées, le CO occupe la onzième place du Top 14, à quatre points du top 6.