Benson, vous avez perdu beaucoup de ballons en première période. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense qu’on n’a pas vraiment respecté la base du rugby. Nous avons voulu trop vite jouer vers les extérieurs. Il fallait respecter la base, avancer. Si on avance bien, c’est plus facile pour les soutiens et on peut garder le ballon pour mettre l’adversaire sous pression. C’est une chose que nous ne sommes pas arrivés à faire. [...] Avec Steffon Armitage et Johnny Dyer qui posent pas mal de problèmes (dans les rucks, NDLR), l’objectif était d’être là avant eux. Malheureusement, nous étions un peu trop dans la réaction. Alors oui, on peut dire qu’il y avait de la chaleur, mais c’est une chose qu’on avait anticipée. C’était le cas pour les deux équipes. On s’est mal adapté.

Malgré tout, le contrat est rempli pour votre équipe.

Absolument. Ce n’est pas le pire match, mais ce n’était pas très beau. C’est surprenant de jouer comme ça et de gagner cinq points. Mais on reste en vie. Il y a très peu de chance (que l’ASM se qualifie pour la phase finale, NDLR), mais on prend cinq points, c’est fait et il faudra bien se préparer pour le prochain match contre Montpellier.

Les difficultés que vous évoquiez un peu plus tôt peuvent-elles s’expliquer par cette trêve de quinze jours ?

Ça peut expliquer, oui, mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça fait un moment qu’on a du mal à trouver notre jeu. Ce n’est pas forcément une question de rugby, mais d’état d’esprit. Si tu as vraiment envie de faire le boulot pour les autres, d’arriver avec une vraie envie au niveau des déblayages… On n’arrive pas, en ce moment, à mettre ça en place. C’est frustrant pour les joueurs, les supporters, le club. C’est à nous de trouver des solutions.

La semaine prochaine, l’ASM sera encore au repos…

Je vois ça comme une opportunité pour gagner un peu de fraîcheur. Les joueurs ont enchaîné plus tôt dans la saison. Ils ont besoin d’un peu de repos. Ils ont mérité quelques jours. Malheureusement, aujourd’hui, nous n’étions pas au niveau exigé.

Comment avez-vous jugé l’association entre Damian Penaud et Tani Vili ?

Pour moi, les postes de 12 et de 13 nécessitent des repères. Tu as besoin de temps, ensemble, à l’entraînement. Tu dois jouer des matchs. On a vu qu’on avait des talents individuels. Mais on a vu, aussi, que ça n’a pas forcément bien collé entre les deux. C’est aussi à nous, en tant qu’entraîneurs, de leur donner ce temps pour les rendre plus efficaces.

Damian a débloqué des situations avec son talent…

Damian a un talent mondial. C’est comme ça ! Mais on ne peut pas cacher ce qu’on a produit. C’est l’arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de choses qu’on doit travailler, c’est clair.