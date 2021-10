Selon les informations de Midi Olympique, le flanker est en tout cas courtisé par Bordeaux-Bègles où officie Christophe Urios, avec qui il avait été sacré champion de France en 2018. S’il ne fait pas de doute que le CO est déterminé à garder son troisième ligne, reste à voir ce que décidera le joueur, qui n’a plus été appelé en équipe de France depuis novembre 2018. En Gironde, Louis Picamoles et Alexandre Roumat sont les deux troisième ligne dont l’actuel contrat expirera en juin 2022.