“On sait que ça va taper fort, donc on se prépare en conséquence” tels étaient les mots de Cyril Baille en conférence de presse avant la rencontre face à des Rochelais se servant du défi physique pour mettre en place leur jeu offensif. Grâce à leur solide huit de devant, aussi conquérant que technique, et leurs lignes arrières virevoltantes, les Maritimes ont été l’équipe ayant inscrit le plus d’essais durant la phase régulière tout en étant celle qui a encaissé le moins de points, juste derrière le Stade toulousain. Pour le troisième ligne Anthony Jelonch, les hommes de Ronan O’Gara sont même les meilleurs du championnat à l'avant: “On peut dire que La Rochelle, c’est le pack le plus costaud du Top 14. Après on n’a rien à lui envier, parce que nous aussi, nous avons l’un des plus gros packs du championnat. Ça va être un gros choc et il va falloir gagner cette bataille.” Les bases sont posées.

Toulouse et La Rochelle ont deux des meilleures mêlées du championnatIcon Sport

Un combat d’envie

Côté Rouge et Noir, on s’est donc préparé toute cette semaine, davantage mentalement que physiquement, à la robustesse des chocs de ce samedi soir. C’est même plein d’envie que les avants Haut-Garonnais attendent cette rencontre décisive, à l’image de l’ancien castrais précédemment cité : “C’est chouette ce genre de match quand on joue devant. On s’attend à un très gros combat. Ils ont des avants super puissants ballon en mains, que ce soit offensivement ou défensivement. Il va falloir contrer ces gros porteurs de balle si on veut rivaliser ce week-end contre eux. L’approche de la phase finale donne un regain de motivation à tout le monde. On a tous envie de jouer ces matchs-là. On est tous à 100% pour ce week-end.”

Les avants rochelais, une cible à abattre pour les Toulousains

Car ce qui est fort avec ces deux packs, c’est leur polyvalence. Le combat se déroulera aussi bien dans en mêlée fermée, qu’en touche ou que sur des phases de rucks. Mais c’est surtout ce dernier secteur de jeu qui sera le principal lieu de ces batailles d’avants. S’il y a de très bons gratteurs de part et d'autre, Mauvaka, Cros ou Jelonch d’un côté, Alldritt, Bourgarit ou Liebenberg de l’autre, les deux clubs ont tout de même des différences.

Le Stade toulousain est l’une des qui subit le plus de turn-overs en France et même en Europe, mais aussi l’une qui réalise le plus de contre-rucks. Les Rochelais, eux, sont plus cliniques et perdent moins de ballons dans les mêlées spontanées. Pour Anthony Jelonch, la stratégie est donc toute trouvée : “Il faudra être propre sur nos rucks offensifs, viser les gros gratteurs et les sortir vite de ces zones. Si on sort vite les ballons, on pourra imposer notre jeu. Souvent il faut viser ces mecs-là (les avants) pour pas qu’ils puissent gratter, mais des fois c’est compliqué.”

La droite rochelaise, elle est puissante

Si pour Ugo Mola, c’est “toute l’équipe de La Rochelle” qu’il faudra surveiller car “il n’y a pas beaucoup de trous dans leur quinze”, Cyril Baille se montre plus pointilleux. Pour le pilier gauche international, la différence pourrait se faire sur le flanc droit de la mêlée : “Uini Atonio est dans une très grande forme en ce moment, le pack de La Rochelle dans sa globalité aussi. Ils ont un axe droit qui est très costaud où il y a Will Skelton également. On sait que ça va taper fort, donc on se prépare en conséquence.”