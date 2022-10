Au club depuis 2015, Giorgi Melikidze est le plus expérimenté avec à son actif plus d'une centaine de matchs. De son côté, Moses Alo-Emile frère cadet de Paul, a déjà fait ses preuves avec 23 matchs et 15 titularisations la saison dernière. Sergo Abramisshivili est le plus jeune (18ans) mais a déjà marqué les esprits face à l'UBB ce week-end.