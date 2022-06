Bouthier, crochet supplément jeu au pied

Que retiendra-t-on de la saison d’Anthony Bouthier ? Quelques exploits individuels, une régularité exemplaire, et des sorties de camp faites de courses ballon en mains ou de dégagements d’une longueur effarante. Depuis septembre, le Montpelliérain relégué dans la hiérarchie avec le XV de France derrière Jaminet, Ramos et Dulin propose un rugby séduisant, parfois même (trop) risqué faisant frémir les gradins du GGL Stadium.

Intelligemment, le joueur de 29 ans se sert de son très long jeu au pied à bon escient quand son équipe semble acculée et parfois pour réaliser de superbes 50 - 22. Avec 27 matchs dans les jambes, dont 24 en Top 14, le Landais réalise actuellement l’une de ses meilleures saisons en carrière et compte bien la prolonger le plus longtemps possible. Avec la qualité au pied de ses vis-à-vis bordelais, il aura certainement un grand travail à fournir sur la réception de chandelles, dégagements, jeux au pied d’occupations…

Buros, la flèche

Yop 14 - UBB - Romain BurosIcon Sport

Auteur de deux essais lors des deux dernières rencontres, grâce à sa vitesse et sa qualité de finisseur, il comptera bien en inscrire un troisième. Se proposant toujours au soutien d’une ligne de trois quarts créative et dynamique, il se retrouve souvent en bout de ligne à la conclusion. Quand ce n’est pas le cas, il peut être aperçu au départ des actions où il se sert de ses crochets électriques pour faire la différence. Bref, Buros est un pur attaquant, qui possède également un bon jeu au pied.

La forme du moment

D’un côté, il y a un joueur landais abonné aux bonnes prestations qui ne semble pas connaître le terme "fatigue". De l’autre, un ancien Palois ayant plein d’énergie à revendre et n’attendant que les occasions pour aider les siens. Les deux sont donc en forme et terminent leur saison sur de bonnes notes. Reste maintenant à savoir qui finira le mieux, le roi de l’ogive ou le mirage bordelais. Dans ce duel d’arrières perforateurs de défenses, nous voyons Romain Buros planter un troisième essai et faire un meilleur match que Bouthier mais de très peu. Ce duel sera très serré, intense et forcément intéressant à regarder.