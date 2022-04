"Il faut être un peu laid pour gagner des matchs comme ça"... Le top des déclas du week-end !

" Il faut être un peu laids pour gagner des matchs comme ça. "

Loin d'être impériaux et dominateurs, les Lyonnais ont rempli leur contrat en s'imposant, à l'extérieur, 31 à 17, contre Brive, au stade Amédée Domenech. Pour Pierre Mignoni, dans la course au top 6 le succès était obligatoire, et ce, qu'importe la manière. "Pour gagner des matchs comme ça, j'ai dit aux joueurs avant le match qu'il ne faut pas faire un jeu flamboyant, ni être trop beaux. Il faut être un peu laids pour gagner des matchs comme ça. Il faut accepter d'être laids, de jouer un certain jeu et de prendre plaisir avec ça."

" Je veux partir du Racing avec un titre "

Teddy Thomas est l'un des grands acteurs, de la victoire bonifiée des Racingmen contre le Biarritz Olympique avec deux essais inscrits. En partance vers La Rochelle la saison prochaine, l'ailier international espère bien partir de la capitale avec un trophée, Brennus, Champions Cup, ou les deux... "Je veux partir du Racing avec un titre. Il y a huit ans que je suis ici et je ne me permets pas de dire que j’ai eu un titre en 2016 ( lors de la victoire à Barcelone) parce que je sortais cette année-là d’une saison blanche."

" J'ai jonglé avec la ligne de touche malgré mon 47 "

Tout comme son compatriote et camarade de Marcoussis, Gabin Villière s'est lui aussi illustré ce week-end. Élu Homme du match, le Toulonnais revient sur son splendide essai offrant la victoire au sien, dans un stade Vélodrome en ébullition. "Il y a un coup de pied à suivre et le ballon m’arrive entre les mains… Là, j’ai essayé de mettre le gaz qu’il me restait. Je passe tant bien que mal le dernier défenseur tout en jonglant avec ligne de touche malgré mon 47, et voilà…"

" Tu prends une claque et tu te remets au boulot le lundi et c'est tout. "

Brive n'y arrive plus. Avec une nouvelle défaite, qui plus est à domicile, face à Lyon, les Brivistes aiment se faire peur alors que l'écart avec le treizième (Perpignan) se resserre encore et toujours. Capitaine malheureux, Saïd Hirèche garde la tête froide et reste conscient de l'importance des trois derniers matchs : "Il reste encore trois matchs, il faut être prudents et agir sur ce qu'on peut maîtriser : notre jeu, notre discipline, notre précision. Tu prends une claque et tu te remets au boulot le lundi et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas le temps de pleurer."

Top 14 - Saïd Hirèche (Brive)Icon Sport

" J’avais envie de pleurer après avoir vu les mecs défendre comme ça "

Qu'elle fût dure à aller chercher cette victoire pour le Castres Olympique. Aucun essai, un triste 12-0 face à Clermont, mais l'essentiel est là : les quatre points. Ce match reflète à merveille l'état d'esprit des Tarnais : plier mais ne pas rompre. L'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta raconte l'une des nombreuses incursions auvergnates dans les 22m castrais. "Cette action symbolise l’état d’esprit de ce groupe qui a envie de préserver son territoire. Sur le terrain, à la fin de cette séquence, j’avais envie de pleurer après avoir vu les mecs défendre comme ça. D’autant plus que c’était très costaud en face. Ca m’a donné envie d’en faire encore plus".