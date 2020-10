Ce samedi, la 5e journée du Top 14 a vu un succès des Rouge et Noir chez les Brivistes 36-16, avant la période des doublons. Plus adroits et réalistes balles en mains, les champions de France 2019 ont inscrit cinq essais et le bonus offensif. Les Corréziens ont été trop maladroits face à une défense efficace.

19-9 à la pause et trois essais à rien en faveur des Toulousains, le ton était dit et les Haut-Garonnais n’ont presque jamais tremblé. Les trois essais ont encore été marqués par des trois-quarts. Koble a d’abord marqué en coin droit (avant de sortir sur blessure aux côtes) après un ballon parfaitement écarté. Lebel a aussi et acrobatiquement marqué en coin gauche après une passe au pied. Enfin, Ramos a inscrit le troisième suite à une action des plus toulousaine, avec percée axiale, ballon écarté et passe décisive et debout de Lebel.

Dans le camp d’en face, on n’a pas trouvé de solutions face à la bonne défense des Haut-Garonnais. Surtout que ces derniers ont dominé le secteur du sol durant ce premier acte. Le deuxième acte a proposé un scénario du même acabit avec une domination relativement stérile des Cabistes, les Stadistes eux profitant de quelques turnovers pour marquer des points. Ce fut encore le cas sur l’essai d’Holmes, faisant suite à une relance de Guitoune, quelques passes debout et un ballon ramené involontairement dans son en-but par Muller et profitant à Holmes.

Le point final avec le pack du Capitole

En sus, le carton jaune à Fa’aso’o pour plaquage haut a compliqué la tâche quand deux pénal’touches n’ont pas permis d’aller derrière la ligne à cause de maladresses. Heureusement pour les joueurs de Davidson et Péjoine, une belle combinaison après mêlée dans les 22m adverses a envoyé Buliruarua derrière la ligne. Mais c’est le pack du Capitole qui a mis un point final à ce match, et en force. Après une pénal’touche et un maul qui avance, Tekori est venu apporter sa puissance pour le 5e essai et un bonus offensif largement assuré.

Lors de la prochaine journée, le LOU sera au menu des derniers champions de France en titre et actuels leaders qui seront privés de leurs internationaux quand Brive devra aller se frotter à Montpellier afin de réagir.