Les Toulousains, sacrés champions d'Europe ce week-end, sont revenus à l'entraînement ce mardi après-midi. Après les festivités liées à leur cinquième titre européen, ils ont eu droit à une séance allégée, axée sur la touche. Sur les quinze titulaires lors de la finale contre La Rochelle samedi, on notera l'absence du deuxième ligne Richie Arnold, qui était touché à la jambe gauche. Absents eux aussi, le centre Pita Ahki et le troisième ligne Jerome Kaino étaient ménagés comme souvent en début de semaine, depuis le début de la saison.

Le pilier Clément Castets, qui était sorti suite à une blessure à la cheville, était au bord de la pelouse avec des béquilles. Peato Mauvaka, dont on a constaté le cocard samedi, s'est entraîné normalement. Zack Holmes n'était toujours pas de retour. 29 joueurs étaient présents lors de ce décrassage pour répéter les lancements après touche à 15 contre 14, en trottinant et sans contact. La séance en vue de la réception de Clermont ce samedi (21h05) a duré vingt minutes et a précédé une session de photos avec la coupe d'Europe. Celle-ci était en état, et ce malgré ses nombreuses péripéties ces derniers jours.