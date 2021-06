"Effectivement, j’ai appelé lundi le président de la Ligue, René Bouscatel. Je voulais savoir ce qui allait se passer à la suite des événements qui ont eu lieu durant le match, notamment le dépassement de la jauge pour le public et le jet de fumigènes. J’ai aussi indiqué que cela aurait mérité que l’on demande à rejouer le match. Mais en aucun cas, l’Aviron n’a fait de demande officielle. La nuance est importante et je tiens à le signaler. D’autres part, je suis stupéfait et en colère que des gens de la Ligue ou de son comité directeur puissent donner ce genre d’informations à votre rédaction".