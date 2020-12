Le premier acte fut, comment dire, … Ennuyeux ! 15-6 à la pause. Les buteurs ont sanctionné les fautes adverses qui ont alterné avec les maladresses. Entre deux des effectifs les plus intéressants du Top 14, ce début de match a eu du mal à se lancer. Logiquement, les Cistes et leur buteur Foursans ont été devant, récompensant leurs initiatives pragmatiques et la puissance de leurs avants. De même, la défense des joueurs du président Altrad a dominé des Jaunards sans action d’essai à se mettre sous la dent.

Picamoles est revenu

La deuxième mi-temps a vu à peu près le même scénario se produire. Les Cistes ont fait un peu moins de fautes, ont volé des ballons en touche, ont vu les mêlées être dominées de part ou d’autre (avec un carton jaune contre Falgoux tout de même). Et toujours, les joueurs de Saint-André ou Garbajosa n’ont pas pris beaucoup de risques, gênant leurs adversaires au sol et avec leur jeu au pied. Foursans s’est chargé de marquer des pénalités lointaines pour permettre aux siens de faire la course devant au score.

Si Clermont a perdu nombre de touches (6 au total), notamment dans les 22m adverses, ne lui permettant pas de mettre en place des mauls pénétrant pour peut-être marquer, les Asémistes ont pu compter sur les buts de Lopez pour les maintenir en vie et espérer.

La bonne nouvelle d’ensemble est aussi venue du banc. A la 67e minute, le retour en compétition de Louis Picamoles après sa longue blessure a été actée. D’ailleurs à cinq minutes du terme, les Asémistes ont tenté le tout pour le tout en portant jusque devant les 22m adverses mais un ballon gratté au sol par... Picamoles est devenu une pénalité pour le MHR se dégageant.

Mais à deux minutes de la fin du match, les Clermontois ont eu une dernière occasion de marquer le seul essai de ce match synonyme de victoire en cas de transformation. Mais il était dit que la touche serait le point névralgique et les coéquipiers de Ouedraogo ont volé une 6e touche avant de faire défiler le chrono pour remporter leur premier succès de la saison en voyage et peu lancer sa saison. Clermont connait là sa première défaite de la saison à domicile, ne marquant même pas de bonus défensif.