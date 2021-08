Les deux jeunes ailiers Bordelais Louis Bielle-Biarrey et Gatien Massé ont tout deux marqué pour leur début sous leur nouvelles couleurs (les débuts en professionnel pour le second). Kaulashvili et Lamothe ont inscrit les deux autres essais des "visiteurs". L'arrière Darly Domvo a été le seul Biarrot à franchir la ligne ce vendredi soir.