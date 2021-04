Jonathan Danty, excellent lors du dernier match des soldats roses face à la Section paloise, ne sera plus Parisien la saison prochaine, comme il l'a annoncé dans une interview accordée ce jour à Midi Olympique. Dans ce même entretien, le trois-quarts centre international a aussi évoqué le dernier feuilleton Matera, le départ de Gaël Fickou vers le Racing 92 avant de revenir sur le récent passage du coach sud-africain Heyneke Meyer au Stade français. "Je n'ai pas assez travaillé les années précédentes et je le regrette, disait Danty dans les colonnes de Midi Olympique . Le retour au club de Gonzalo Quesada m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien."

Top 14 - Jonathan Danty (Stade français) contre PauIcon Sport

En quel sens , alors ? "À un moment de ma carrière, j'avais un coach (Heyneke Meyer, N.D.L.R.) qui me demandait de garder le ballon et d'aller tout droit. Gonzalo, lui, me demande de faire jouer les autres. Dans son système, le premier centre est un passeur et ce n'est pas quelque chose que j'étais habitué à faire. Ca va beaucoup mieux, aujourd'hui. Sur la saison prochaine, j'espère que je serai encore plus à l'aise là-dessus."