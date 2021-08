Cette rencontre entre Castres et Montauban est un hommage à "Ibou" Diarra, ancien joueur passé par les deux clubs et décédé subitement à l’âge de 36 ans, en décembre 2019. Si la rencontre avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie, elle s’est tenue ce vendredi soir dans des conditions parfaites, devant un public chaleureux et passionné. Ce Trophée sera remis en jeu tous les ans entre les deux clubs. Pour ne jamais oublier "Ibou".