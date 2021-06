Parmi les 15 nouvelles recrues, on retrouve Rémi Sénéca (pilier gauche, 26 ans, Vannes, 2 ans), Paul Tailhades (pilier gauche, 24 ans, prêté à Montauban pour l’année à venir), Youri Delhommel (talonneur, 25 ans, Montpellier, 2 ans), Maks Van Dyk (pilier droit, 29 ans, 2 ans), Siate Tokolahi (pilier droit, 29 ans, Highlanders, 2 ans), Kévin Yameogo (pilier droit, 24 ans, Agen, 2 ans), Steven Cummins (deuxième ligne, 29 ans, Melbourne Rebels, 3 ans), Beka Gorgadze (troisième ligne, 25 ans, Bordeaux-Bègles, 2 ans), Reece Hewat (troisième ligne, 23 ans, Aurillac, 3 ans), Thibaut Hamonou (troisième ligne, 21 ans, prêté un an par le Stade Toulousain), Jack Maddocks (trois-quart polyvalent, 24 ans, Melbourne Rebels, 2 ans), Zack Henry (ouvreur-arrière, 26 ans, Leicester, 2 ans), Nathan Decron (centre, 23 ans, Agen, 3 ans), Mathias Colombet (arrière, 24 ans, de retour au club, mais toujours à la disposition de l’équipe de France à 7, 2 ans), Thomas Carol (arrière, 20 ans, La Rochelle, 3 ans), Par ailleurs le club a aussi annoncé la prolongation de contrat du deuxième ligne Daniel Ramsay (37 ans) pour une saison de plus.

Enfin, le staff va être renforcé avec les arrivées d’Antoine Nicoud (42 ans, en charge de la défense) et du préparateur physique Romain Bourdiol (31 ans). Le club est toujours en discussion avec Bourg-en-Bresse pour obtenir la libération de Thomas Choveau qui viendrait remplacer Paul Tito dans le staff palois.

Du côté des départs, Julien Fumat (34 ans) va quitter Pau mais ne va pas raccrocher les crampons pour autant. L’ailier ou centre s’est engagé avec l’Etoile Sportive de Lembeye en Vic Bilh, club de Série dont il avait porté les couleurs en catégories jeunes.Par ailleurs, la province sud-africaine des Sharks a officialisé l’arrivée du pilier droit Lourens Adriaanse (33 ans) qui vient de finir sa quatrième année à la Section. Au total, dix-sept joueurs de la Section quittent le club.