Yannick, c’est clairement une mauvaise opération, ce soir, pour votre équipe…

Oui, c’est sûr. Le fait de partir avec zéro point, comptablement, est une très mauvaise opération. Psychologiquement, c’est dur aussi. Le scénario du match a été particulier. C’est une mauvaise soirée pour nous.

Quel est le sentiment qui prédomine ? La déception, l’agacement ?

Les deux. La déception, parce que je pense que le match n’a jamais atteint des sommets sur le plan technique. On s’y attendait un peu vu la confrontation entre le douzième et le treizième. Maintenant, quand on voit le scénario et l’enchaînement des décisions qui viennent souvent des appels à la vidéo, il y a de la déception, de l’incompréhension. Il y a quelque chose qui nous laisse un goût amer dans la bouche. Il y a aussi des choses sur lesquelles on peut agir - parce que ça, on ne peut pas agir dessus - et qu’on n’a pas très bien maîtrisées. On a donné des points bêtement, notamment sur les réceptions de coups d’envoi. Ce n’était pas forcément lié aux blocs de saut, mais à cause d’erreurs satellites autour de ça qui ne sont pas normales et sur lesquelles on doit agir vite. À chaque fois qu’on a marqué, on a été en danger pour une histoire de fébrilité, de bêtise aussi, qui font que là, on a vraiment été médiocres. [...] Je regrette que malgré la débauche d’énergie et avec imprécisions techniques qu’il faudra gommer, qu’on ne reparte pas avec un point d’ici.

Pour vous, le carton rouge reçu par Jean Monribot est le tournant du match ?

Il y en a eu plusieurs. Je n’ai pas envie de vous dire ce que je pense, parce que j’ai déjà été une fois en commission discipline pour avoir critiqué les arbitres vidéo, donc on va débriefer le match. Moi, je pense qu’il est urgent d’uniformiser les décisions. Il faut que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je comprends que Jean Monribot, qui fait un geste malheureux, prenne un carton rouge, puisque son coude heurte la gorge. C’est clair, net et précis. Mais alors, j’ai vu aussi d’autres attitudes et des brutalités hors action qui, au moins, dans l’esprit, méritaient la même sanction. Là, je ne comprends pas… Je sais que la position, pour ceux qui prennent ces décisions-là, est difficile, mais il est urgent d’uniformiser les repères et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand on est dans le camp du vaincu, tout en respectant la profession de chaque personne, on est vraiment frustré.

On vous sent un peu abattu, ce soir…

On est très combatif. On sait qu’il faut qu’on reparte au combat et qu’on batte Castres, mais c’est normal. On a mis de l’énergie, il y a eu un chassé-croisé et il y a eu ce coup du sort, ce carton rouge. Il y a d’autres moments du match sur lesquels je pense qu’il y avait d’autres décisions à prendre. On débriefera tranquillement avec les arbitres, mais je trouve qu’aujourd’hui le destin a été très dur avec nous. Je ne suis pas abattu, je reste très combatif, mais je suis quand même frustré parce que c’était une confrontation importante et ça m’embête un peu de ne pas avoir plus maîtrisé certaines choses.