C’était le match de tous les dangers. Un de plus, après tout, pour une équipe de Bayonne qui va devoir cravacher jusqu’au bout si elle veut sauver sa peau en Top 14. Depuis qu’il a retrouvé l’élite, le club basque avait toujours eu du mal face à ses concurrents directs à domicile (défaites contre Agen ou Pau, nul face à Brive). Mais cette fois, l’Aviron l’a emporté grâce à son courage et l’abnégation de son groupe. “Même si ce n’était vraiment pas fait à la mi-temps, nous avons réussi à inverser la tendance et à s’imposer aux tripes, savourait Manuel Ordas en conférence de presse. Nous avons bien entamé le match, puis Brive a commencé à nous acculer dans notre terrain et nous n’avons pas su bien en sortir. Dans les vestiaires, on a su se remobiliser et aller la chercher. Nous avons su trouver des ressources et c’est cette envie de sauver le club qui nous permet d’aller chercher la victoire aujourd’hui.”

Dans la lignée de sa seconde période à Pierre-Fabre la semaine passée, Bayonne s’est battu. “Avec ce qu’on a montré à Castres, malgré les erreurs techniques, je sais que la joie reviendra bientôt. Je suis convaincu qu’on va pouvoir bâtir sur cette rencontre”, prédisait d’ailleurs Yannick Bru dans la semaine. Le manager avait vu juste, même s’il reconnaissait, hier soir : “Entre la victoire et la défaite, la marge est infime. En deuxième mi-temps, j’ai vraiment senti une équipe de Bayonne qui va le faire, qui va chercher son destin, qui provoque les choses, qui croit en elle, qui oublie ses faiblesses et ne pense qu’à ses forces. C’est ce sur quoi on veut capitaliser et je suis surtout heureux du dénouement.”

Bru : “On a joué avec beaucoup de jeunes joueurs et ça amplifie d’autant plus le résultat”

Au rayon des satisfactions, le manager poursuivait ainsi : “Nous avons travaillé sur nos erreurs. La défense des ballons portés était un sujet clé depuis plusieurs week-ends et notamment le déplacement à La Rochelle. On s’est remis en question. Antoine Battut a eu beaucoup de pression, je suis heureux de voir que le travail paye. On a rendu une copie quasi parfaite en touche, on a joué simplement, mais efficacement, avec beaucoup de jeunes joueurs et ça amplifie d’autant plus le résultat.”

En effet, Bayonne comptait dans ses rangs, au coup d’envoi, huit enfants du club. Le staff bayonnais avait opté pour une charnière Rouet-Ordas, issue de la formation bayonnaise et alignait une ligne de trois-quarts qui, à l’exception de Ravouvou, évoluait chez les espoirs il y a peu. “C’était une volonté, expliquait le manager après la victoire. C’est bien de dire qu’on va le faire, mais c’est mieux de le faire réellement. Nous avons un projet basé sur la formation du club, l’identité. Et donc c’est bien, sur un match important d’aligner cette jeunesse-là. Elle a des repères, de la complicité et elle joue avec un petit supplément d’âme aussi.”

En première ligne, l’encadrement technique avait décidé de faire confiance à deux piliers de 18 ans, Matis Perchaud et Tevita Tatafu, qui ont relevé le défi. Pour Perchaud, c’était sa première titularisation en Top 14, alors que Tatafu (un neveu de Toma Taufa) vivait sa première apparition avec le groupe professionnel. “Pour les deux, il y en aura d’autres, annonçait Bru. Matis, c’est un gamin qui a quelque chose en plus. Il faut qu’il garde cette humilité, mais il a fait un très bon match. Il a 18 ans et il est taillé pour le plus haut niveau. Je pense que ça va faire un très grand pilier pour l’Aviron Bayonnais. Tevita, c’est complètement différent. Il arrive des Tonga, c’est un prodige de puissance. Il faut encore travailler la mêlée fermée parce que la puissance ne fait pas tout, mais c’est un garçon charmant, qui veut apprendre. Il est arrivé chez nous à 17 ans. Il a fait montre de qualités d’intégration remarquables et il a tout simplement le niveau. On le reverra avec nous.”

Bayonne et ses jeunes ont donc fait front et ont permis à l’Aviron de rester en vie, dans la course au maintien. Ce matin, les Bayonnais sont toujours treizièmes, mais ne comptent plus qu’un point de retard sur Montpellier (12e) et quatre sur Pau (11e) avec toujours deux matchs à rattraper. La route sera encore longue pour le club basque, mais la rage de vaincre semble revenue. “Il manquait un peu de grinta ces derniers temps, soulignait Gaëtan Germain après la rencontre. On s’est dit, dans la semaine, que c’était des matchs à grosse pression, mais qu’il fallait qu’elle soit positive et qu’elle se transforme en excitation. Ce soir, c’est un grand ouf de soulagement...”