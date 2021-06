Les supporters du Racing répondent à Boudjellal

Dans sa dernière chronique pour Rugbyrama, le truculent Mourad Boudjellal évoquait à sa manière les caractéristiques des contingents de supporters des différentes équipes qualifiées en demi-finales (La Rochelle, Racing 92, Toulouse et Bordeaux-Bègles). Au fil de sa bafouille, il adressa une pique aux fans Ciel et Blanc. Dans une lettre qu'ils nous ont fait parvenir, ceux-ci ont tenu à réagir : « L’ensemble des associations officielles de supporters du Racing 92 a été indigné et choqué par les propos tenus par Monsieur Boudjellal dans sa chronique sur Rugbyrama dans laquelle il nie l’existence de supporters au Racing 92 et considère que la tribune ciel-et-blanc de la demi-finale n’était occupée que par des collaborateurs invités pour un séminaire. Tout au long des saisons nous donnons bénévolement de notre temps pour soutenir notre club. Depuis mars 2020, comme l’ensemble des supporters du Top 14, nous avons été frustrés de ne pouvoir aller dans les stades et nous avons refusé le remboursement de nos abonnements. La semaine dernière beaucoup d’entre nous ont pris sur leurs congés pour pouvoir assister à la demi-finale face au Stade Rochelais à Lille. Parmi les associations signataires de ce communiqué certaines sont membres de la Fédération Française des Supporters de Rugby (FFSR). L’ensemble des supporters du Racing 92 est reconnu et respecté par les instances supérieures du supportérisme et entretiennent d’excellentes relations avec leurs homologues du Top 14 y compris l’ensemble des associations de supporters de Toulon, n'en déplaise à Monsieur Boudjellal. C’est faire preuve de mépris à notre endroit que de remettre en cause l’existence de supporters au Racing 92. L’ensemble des associations officielles du Racing 92 réitère son soutien au Président Jacky Lorenzetti, aux joueurs et au personnel administratif du club. » Le communiqué est signé de la main des différentes associations de suppirters du Racing 92 : Génération Yves du Manoir, Le XV Ciel-et-Blanc du Plessis Robinson, Légende Racing, Les Poulbots du Métro, Les Poteaux Ciel & Blanc, Les Racing Piranhas et Les Anciens du Manoir.