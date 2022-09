En raison de problèmes administratifs, Bastareaud devra attendre pour faire son retour

Pour revoir Matthieu Bastareaud porter le Rouge et Noir toulonnais, il faudra encore attendre un peu. Ce jeudi, le RCT officialisait ce qui bruissait pourtant depuis plusieurs jours : engagé depuis dix mois dans une terrible course contre-la-montre pour retrouver la forme et effectuer son retour, après sa très grave blessure aux deux genoux (double rupture du tendon quadricipal, novembre 2021), le trois-quarts centre international (54 sélections) était finalement déclaré apte à retrouver les terrains. Dans la foulée, il s’engageait pour 1 an avec le club varois.

En milieu de semaine, il était même sérieusement question que Bastareaud soit titulaire dès ce dimanche, en clôture de la 3e journée face à Clermont. Pour preuve, cette semaine, il s’entraînait avec les futurs titulaires.

Il n’en sera finalement rien. Dans la composition d’équipe dévoilée ce samedi, le nom de Bastareaud n’apparaît pas. C’est Raphaël Lakafia qui débutera en numéro 8 pour le RCT. En cause, un problème administratif : le RCT n’aurait pas reçu dans les temps sa licence homologuée par la LNR.

Top 14 - Mathieu Bastareaud (Toulon) contre LyonIcon Sport

Une résurgence des années glorieuses

Pour revoir Bastareaud avec Toulon, il ne faudrait toutefois plus beaucoup attendre. De retour en bonne forme physique, le joueur s’entraîne normalement. Il postulera la semaine prochaine pour le déplacement de son club sur la pelouse de Perpignan. Un délai qui devrait également être suffisant pour régler les dernières démarches administratives.

Son retour avec le Muguet devrait réveiller bien des souvenirs pour les supporters toulonnais. Élément central du dispositif varois pendant l’ère Boudjellal-Laporte, Bastareaud était un titulaire de toutes les finales disputées à cette époque (8 finales entre 2012 et 2017), avec trois titres européens et un Bouclier de Brennus à la clé. Des souvenirs glorieux après lesquels le RCT court désormais, emmené par un duo Azéma-Mignoni novateur et un recrutement de nouveau ambitieux, depuis deux saisons.